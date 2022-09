Amazon Kids sbarca su Alexa in Italia

Amazon annuncia la disponibilità in Italia di Amazon Kids su Alexa, un servizio completamente gratuito e disponibile su tutta la gamma di dispositivi Echo compatibili, con l’obiettivo di creare un ambiente sicuro e piacevole per bambini dai 3 ai 12 anni, dove adulti e bambini possano divertirsi insieme, imparando e giocando con Alexa.

Amazon Kids su Alexa offre ai bambini la possibilità di avere accesso ai contenuti che amano, garantendo al tempo stesso ai genitori la tranquillità di un’esperienza fatta di editorial dedicati, adatti alla loro età, per giocare e imparare, divertendosi.

Amazon Kids su Alexa mette a disposizione dei genitori una serie di strumenti, come la Parent Dashboard, le impostazioni per limitare il tempo di utilizzo e ancora la disponibilità di un filtro per bloccare le tracce musicali con contenuti espliciti.

Inoltre, i genitori non dovranno più preoccuparsi di eventuali acquisti inaspettati da parte dei più piccoli di casa: Amazon Kids su Alexa blocca, infatti, ogni tipo di acquisto vocale evitando così di incorrere in spese involontarie. Ai più piccoli, infine, Amazon Kids su Alexa propone numerose Skill, educative e d’intrattenimento, così come playlist dedicate e contenuti educational.

Per iniziare, è sufficiente che il genitore crei e approvi un profilo bambino tramite l’app Alexa. È poi possibile creare un profilo vocale e il Visual ID del bambino sul dispositivo Echo con schermo. Amazon Kids su Alexa può essere attivato su uno o più dispositivi Echo presenti in casa. È possibile utilizzare il profilo bambino su un dispositivo condiviso oppure dedicare un dispositivo all’utilizzo esclusivo da parte del bambino.

Amazon Kids su Alexa offre numerose funzionalità, tra cui:

Parent Dashboard: tramite la Parent Dashboard e l’app Alexa i genitori possono personalizzare il tipo di utilizzo che i bambini fanno di Alexa, ossia selezionare quali servizi e Skill possono essere utilizzati. Inoltre, la Parent Dashboard consente ai genitori di vedere le attività svolte dai loro figli e, tramite l’App Alexa, visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali.

Profilo Bambino: quando viene creato un profilo bambino, Alexa riconosce la sua voce offrendo automaticamente risposte a misura di bambino tramite i dispositivi Echo compatibili. Inoltre, Alexa impedirà di effettuare acquisti vocali e darà risposte adatte alla loro età.

Limiti di tempo: è possibile impostare un limite di utilizzo quando è ora di dormire, per assicurarsi che i bambini non parlino con Alexa nella notte, o semplicemente mettere in pausa i dispositivi Echo per la cena o quando si fanno i compiti.

Filtri dei testi con contenuti espliciti: la funzione filtra automaticamente le canzoni con i testi espliciti da Amazon Music, Apple Music o Spotify, così i bambini possono ascoltare liberamente i loro brani preferiti.

Domande e risposte educational: i bambini possono porre ad Alexa domande su scienza, matematica, grammatica, definizioni o qualsiasi altro argomento stuzzichi la loro curiosità, chiedendo ad esempio “Alexa, qual è il passato remoto di cucinare?”, “Alexa, qual è l’animale più veloce?” o ancora “Alexa, perché il mare è salato?”.

Una volta creato il profilo bambino, Alexa riconoscerà la sua voce e offrirà risposte e contenuti su misura per lui. Ad esempio, domandando “Alexa, qual è il tuo Avengers preferito?”, i bambini scopriranno che si tratta del Dottor Strange. I bambini potranno anche ricevere un saluto speciale da Alexa. Infatti, dicendo ad esempio “Alexa, buonasera”, Alexa non solo saluterà i più piccoli, ma ricorderà anche loro di lavarsi i denti prima di andare a letto.

Comunicazioni domestiche: non sarà necessario gridare in tutta la casa per dire ai bambini che la cena è pronta. Amazon Kids su Alexa consente annunci, chiamate, messaggistica, e Drop In all’interno di tutta l’abitazione.

Inoltre, i più piccoli possono ascoltare Filastrocche della buonanotte tramite la skill sviluppata da Giunti Editore, giocare con la propria famiglia a Trivial Pursuit, ascoltare i suoni di Vocine Vocione tratti dal libro edito da Il Castoro, imparare le tabelline con la skill di DeAgostini scuola, e imparare sempre cose nuove con Clem Quiz, la Skill di Clementoni che permette di sfidare Alexa per battere il proprio record oppure sfidare un amico o un adulto.

Amazon Kids su Alexa si arricchisce anche di nuove Skill educative e di intrattenimento per i bambini, sviluppate in collaborazione con Rainbow, come44 Gatti – la Skill per giocare con le canzoni di Lampo, Milady, Pilou e Polpetta – e Il gioco delle Winx – per scoprire tutto sul magico mondo delle sei fate; con Sony Music, come Curiosando con lo Zecchino d’oro – per tutti gli appassionati dell’intramontabile Piccolo Coro dell’Antoniano che potranno scoprire tante curiosità legate a valori, temi e personaggi delle canzoni dello Zecchino d’oro.

Per avviare le Skill, basta dire “Alexa, apri [nome della Skill]”. Con la collaborazione di Sony Music, è nata anche Impariamo a ballare con Carolina, un’esperienza per i piccoli fan di Carolina Benvenga, pronti a ballare le baby dance più divertenti e amate di sempre. Per utilizzarla, è sufficiente chiedere “Alexa, balliamo con Carolina”. Inoltre, i più piccoli possono divertirsi a ballare sulle note di playlist pensate proprio per loro come Disney Hits, Sigle dei Cartoni Animati, Buonanotte Piccolino e Pigiama Party, disponibili in esclusiva su Amazon Music.

Amazon ha progettato Alexa e i dispositivi Echo con diversi elementi per la privacy e la sicurezza, dalla protezione integrata ai comandi e alle funzionalità che è possibile vedere, ascoltare e toccare. Anche Amazon Kids include più livelli di protezione della privacy, tra cui il consenso dei genitori per abilitare il profilo Kids e quindi l’utilizzo di microfono e videocamera, o la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali dei propri figli. Amazon Kids su Alexa sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane.