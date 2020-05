Xiaomi Robot Vacuum Mop Pro, il robot che pulisce a lava: solo 300 euro

Un aspirapolvere robot “top” capace di spazzare e lavare la vostra casa ad un prezzo… “top”? È Il Mi Robot Vacuum Mop Pro, parte dell’eccezionale ecosistema messo in piedi da Xiaomi per la casa smart che su Amazon pagate solo 300 euro.

Xiaomi presenta il Mi Robot Vacuum Mop Pro ha lanciato una versione migliorata del suo robot aspirapolvere intelligente MIJIA, dotato di un sistema di rilevamento laser, scarico indipendente, spazzolatura e rastrellamento separati. È fornito di un contenitore da 55 ml e di un serbatoio per l’acqua 2 in 1. La modalità Mopping richiede un serbatoio d’acqua da 550 ml, con accessori che dovranno essere acquistati separatamente.

MIJIA Smart Robot ottimizza il percorso di pulizia per simulare quella manuale e ripete la pulizia grazie a un sistema a due vie. E’ dotato di un serbatoio e di una pompa dell’acqua che controllano elettronicamente l’uscita dell’acqua, fornendo una pressione sufficiente per evitare blocchi; in più, il dispositivo può anche rilevare il livello dell’acqua e non attivarsi per proteggere il pavimento in legno

Il dispositivo supporta anche il controllo via app per visualizzare lo stato e il percorso di pulizia in tempo reale e offre la possibilità di pianificare la pulizia e impostare un percorso predefinito. Al termine della prima pulizia, l’aspirapolvere MIJIA Smart Robot identificherà automaticamente la stanza e la salverà per una migliore pulizia in futuro. Potrà unire anche le stanze, dividerle ed effettuare partizioni della mappa.

La capacità della batteria è stimata in 110 minuti, il che si traduce approssimativamente nella pulizia di una stanza di 180 metri quadri; con batteria scarica, il robot aspirapolvere torna automaticamente alla dock.

Tra le altre caratteristiche

Rumorosità ridotta: da 69 db a 76 db.

Potenza di aspirazione: 2100 PA

Filtro lavabile HEPA co doppio sistema antipolvere, anti acari

Batteria Capacità: 3200 mAh LG Li-Ion

Questo aspirapolvere automatico ha un prezzo ufficiale di 400 euro, ben che vada, di 350 euro. Ma c’è chi lo vende anche a 400 euro. Amazon nella versione bianca lo presenta a 300,86 euro, il prezzo più basso mai visto.

