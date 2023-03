Apple ricava come Xbox solo vendendo giochi mobile

Apple non ha una console (concept e render di Konstantin Milenin), e il suo rapporto con i videogiochi non soddisfa ancora gli appassionati, anche se con i Mac Apple Silicon promette bene, ciò nonostante è una potenza dei videogiochi mobile con un fatturato nel 2022 che supera Nintendo ed è solo di poco inferiore all’intero fatturato che Microsoft porta a casa in un anno con Xbox.

I numeri arrivano grazie a dati e informazioni che Microsoft ha divulgato per le indagini antitrust relative all’acquisizione di Activision Blizzard: in questo articolo riportiamo un grafico pubblicato da TweakTown.

I numeri della società di analisi Newzoo rivelano che nel 2022 nei videogiochi mobile il numero uno al mondo è la cinese Tencent con un fatturato di 32,5 miliardi di dollari. Segue a grande distanza Apple con meno della metà del fatturato pari a 14,8 miliardi di dollari, superando Google che arriva terza con 12,4 miliardi.

I numeri da soli non dicono che senza una console dedicata e senza sviluppare giochi internamente, ma solo vendendoli su App Store e trattenendo una provvigione, Apple supera in fatturato tutta Nintendo (12,62 miliardi) nel 2022 ed è quasi in linea con il fatturato Microsoft di Xbox (che progetta hardware e sviluppa giochi), sempre per tutto il 2022, pari a 15,56 miliardi di dollari.

Questi dati spesso rimangono ben custoditi dagli interessati e disponibili solo in report di società di analisi pagati profumatamente: solo ogni tanto arrivano in pubblico ai comuni mortali per processi e indagini ufficiali. In sostanza il mercato dei videogiochi mobile è dominato da tre nomi che sommati insieme vengono il 64% dell’intero fatturato globale di settore. Nel restante 35% di fatturato si concentrano tutti gli altri nomi che scalpitano per quote di mercato.

Naturalmente Microsoft ha svelato questi dati per mostrare la sua completa assenza nel gaming mobile e per sostenere la bontà dell’acquisizione Actision Blizzard che, non a caso, include nel pacchetto anche lo sviluppatore King, una star dei giochi mobile. Ne vedremo delle belle. In questo articolo riportiamo alcuni render del concept di una futuribile console Apple creati dal designer Konstantin Milenin.

Per tutti i dettagli sull’abbonamento Apple Arcade per giocare su tutti i dispositivi Apple si parte da qui.