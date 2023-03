IKEA Vappeby, adorabile speaker BT taglia le gambe al prezzo

All’improvviso la marea di speaker portatili cinesi di marchi più o meno conosciuti rischia di andare in pensione anticipata: manca ancora una prova di ascolto sul campo, in ogni caso già sulla carta e nelle prime foto IKEA Vappeby piace per le dimensioni super compatte, specifiche, versatilità d’uso e soprattutto per il prezzo solamente 14 euro.

Il prezzo super abbordabile diventa ancora più allettante quando si scopre che Vappeby offre una autonomia di ben 80 ore in riproduzione con il volume a metà potenza. Quindi anche alzandolo al massimo per una festa impegnativa avremo la certezza di divertire tutti molto prima della fine della carica.

La lunghissima autonomia significa anche che potremo usarlo in più occasioni al volo, senza doverlo ricaricare prima tutte le volte. Ma anche se IKEA Vappeby costa veramente poco è pure resistente a polvere e acqua, con livello di impermeabilità IP67.

Questo significa che possiamo usarlo in casa come all’aperto, inclusi bagno, doccia, scampagnate, piscina e spiaggia. Se dovesse cadere in acqua o vittima di un gavettone estivo non ci sono problemi: IKEA dichiara che la qualità audio può risentire quando la parte frontale è piena di acqua, ma tutto tornerà a suonare come prima non appena si sarà asciugato completamente.

Per 14 euro Vappeby è pronto a seguire l’utente ovunque, grazie al laccio in corda di serie e a dimensioni e peso contenuti: misura solamente 9 centimetri in larghezza e lunghezza ed è alto 6 cm, pesa solamente 190 grammi. Ma non è finita perché IKEA sembra davvero aver pensato a tutto: comprandone un altro, quindi con una spesa di 28 euro totali, si ottiene suono migliore e ancora più potente tramite l’abbinamento stereo.

A questi prezzi è immorale chiedere di più, infatti nella dotazione non sono inclusi caricatore USB-C e cavo, ma questo non è un problema visto che la maggior parte degli utenti ormai ne possiede più di uno di entrambi. Nel momento in cui scriviamo in Italia è già disponibile nel negozio online IKEA in colorazione rossa, ma dovrebbe arrivare anche in nero e giallo.

Nella stessa serie Vappeby IKEA propone anche la lampada portatile da giardino che funge da speaker: ne abbiamo parlato qui. Invece per l’uso in casa e interni c’è la serie di speaker Symfonisk creata in collaborazione con Sonos.