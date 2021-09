Xiaomi toglie il prefisso e presenta Xiaomi 11T Pro, 11T e 11 Lite 5G NE

Xiaomi presenta i nuovi componenti della famiglia smartphone Xiaomi 11, pensati per i creator. Sì, non abbiamo dimenticato il prefisso “Mi”, i terminali si chiameranno proprio Xiaomi 11T 5G, Xiaomi 11T Pro 5G e 11 Lite 5G NE.

Il focus di questi nuovi smartphone è la fotografia e la videografia, grazie ad una serie di funzionalità cinematografiche Cinemagic appositamente studiate per Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro. Invece, per quanto concerne Xiaomi 11 Lite 5G NE, punta tutto sul fattore forma ultra-sottile e leggero come una piuma.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi ha raggiunto un altro traguardo con il lancio di Xiaomi 11T Pro, il primo smartphone dell’azienda con la tecnologia proprietaria Xiaomi HyperCharge da 120W. La tecnologia consentirà una ricarica ultra-rapida al 100% in soli 17 minuti. Xiaomi 11T Pro è dotato di piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 e dispone di una tripla fotocamera da 108MP, affiancata da una telemacro 2x e un obiettivo ultra-grandangolare da 120°. In aggiunta, lo smartphone è in grado di registrare video 8K e HDR10+.

La vera Cinemagic non sarebbe possibile senza un display, quello di Xiaomi 11T Pro, AMOLED FHD+ da 6,67 pollici a 120Hz, con punteggio A+ per DisplayMate, TrueColor, Dolby Vision e HDR10+, in grado di raggiungere una luminosità di 1000 nit massima. Xiaomi 11T Pro si arricchisce ulteriormente grazie al supporto audio del Dolby Atmos e di doppi speaker SOUND BY Harman Kardon.

Xiaomi 11T

La Cinemagic è disponibile a tutti, anche per 11T, grazie ad una tripla fotocamera da 108MP, un’ultra-grandangolare da 120° e una telemacro 2x, combinata a una suite di strumenti AI come il Time Freeze, il Magic Zoom e l’Audio Zoom per aumentare la creatività e la produttività degli utenti.

Il display è un AMOLED da 6.67 pollici a 120Hz con supporto HDR10+ , mentre sotto al cofano vanta un chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra, assistito da una grande batteria da 5000mAh e un caricatore da 67W che arriva al 100% in soli 36 minuti.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 11T Pro 5G sarà disponibile sul mercato italiano su mi.com a partire dal 28 settembre in doppia configurazione da 8GB+128GB e da 8GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 649,90€ e 699,90€.

La versione da 8GB+128GB sarà anche disponibile su Amazon, mentre quella da 8GB+256GB presso Mi Store Italia. La versione da 8GB+128GB sarà possibile acquistarla dalle ore 13.00 su mi.com a un prezzo early bird di 599,90€, valido per 24 ore, in bundle con Mi TV P1 32” fino a esaurimento scorte.

Chi acquisterà il prodotto su Amazon oltre al prezzo promo otterrà un voucher del valore di 100 euro da applicare direttamente nel carrello al momento dell’acquisto.

Xiaomi 11T Pro avrà inclusa nel prezzo una garanzia convenzionale per la protezione dello schermo che prevede una riparazione gratuita in caso di schermo danneggiato entro i primi sei mesi dall’acquisto.

Xiaomi 11T 5G da 8GB+256GB sarà invece disponibile su mi.com, presso Mi Store Italia e Amazon a partire dal 12 ottobre al prezzo di 599,90€ con promo early bird valida per 24 ore pari a 549,90€. Chi acquisterà il prodotto su mi.com riceverà in bundle un Mi TV P1 32″ fino a esaurimento scorte, mentre chi lo acquisterà su Amazon, sempre per 24h riceverà un voucher del valore di 50€ applicabile direttamente nel carrello sul prodotto stesso.

La versione da 8GB+128GB sarà invece disponibile sempre a partire dal 12 ottobre su mi.com al prezzo di 549,90€, e a partire dal 19 ottobre anche con i principali operatori telefonici e presso le principali catene di distribuzione, acquistabile in bundle con le Redmi Buds 3 Pro fino al 31 ottobre.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

L’ultimo della famiglia è Xiaomi 11 Lite 5G NE, che mantiene un’estetica elegante, racchiusa in un corpo leggero, spesso appena 6.81mm e con un peso di soli 158 grammi.

Gode di DotDisplay AMOLED da 6.55 pollici, con supporto TrueColor a 10-bit e Dolby Vision. Quanto al reparto multimediale, vanta una fotocamera principale da 64MP, un’ultra-wide angle da 8MP e una telemacro da 5MP. Inoltre, è dotato di una serie di funzionalità tra cui la modalità one-click AI cinema, filtri video cinematografici e una nuova modalità Vlog.

Al suo interno una CPU Qualcomm Snapdragon 778G 5G, batteria da 4.250mAh e caricatore veloce da 33W.

Xiaomi 11 Lite New Edition arriverà sul mercato italiano a partire dalle ore 13.00 del 28 settembre in doppia configurazione da 8GB+128GB, acquistabile al prezzo di 449,90€ su mi.com e presso Mi Store Italia e da 6GB+128GB disponibile su mi.com e Amazon al prezzo di 399,90€.

Ci saranno delle offerte lancio: la versione da 6GB+128GB, per sole 24 ore sarà acquistabile al prezzo speciale di 299,90€, mentre la configurazione da 8GB+128GB sarà disponibile su mi.com al prezzo di 399,90€ euro in bundle con Mi Smart Band 6 fino al 12 ottobre.