Il tablet Xiaomi Mi Pad 5 sembra un iPad Pro

Vi piace il design di iPad Pro ma vorreste che il tablet fosse basato su Android? Xiaomi ha la risposta a questa esigenza: poche ore fa è stato lanciato sul mercato Mi Pad 5, un tablet che assomiglia proprio alla serie di Apple dai bordi piatti e con tecnologie di tutto rispetto specialmente in rapporto al prezzo di vendita.

Monta infatti uno schermo da 11 pollici con risoluzione WQHD+ a 2.560 x 1.600 pixel, 120 Hz e supporto a un miliardo di colori, con DCI-P3 e Dolby Vision. Sotto il cofano c’è il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 860 a 2.96 GHz costruito a 7 nm, affiancato da GPU Adreno 640 e 6 GB di RAM.

Per quanto riguarda il comparto audio monta ben quattro altoparlanti da 16 x 20 millimetri con supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Hi-Res Audio. Utilizza una batteria da 8.720 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5 Watt tramite il caricatore incluso in confezione. Monta una fotocamera da 13 MP sul retro, utile per la scansione dei documenti e in videochiamata per inquadrare le pagine di un libro o una lavagna, mentre quella frontale è da 8 MP.

Infine dal punto di vista degli ingombri, misura circa 25,5 x 16,6 x 0,7 centimetri. Chi desidera acquistarlo, al momento lo trova in preordine con uno sconto di 100 euro, che sarà valido fino al 23 settembre: il prezzo è di 299 euro per la versione con 128 GB di spazio e 349 euro per quello con 256 GB di capacità. E’ disponibile in due varianti di colore, grigio cosmico e bianco perla.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.