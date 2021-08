Xiaomi cambia nome alla serie di smartphone Mi

Xiaomi sta eliminando gradualmente il marchio “Mi” dal suo ventaglio di prodotti. Lo ha dichiarato in via ufficiale, anche se il cambiamento sarà soltanto a livello di nomenclatura.

Lo ha dichiarato un portavoce a The Verge. I prodotti che includono smartphone di punta, come il recente Mi 11 di quest’anno, porteranno semplicemente il nome Xiaomi. La notizia è stata riportata per la prima volta da XDA Developers.

A partire dal terzo trimestre del 2021, la serie di prodotti Xiaomi ‘Mi’ verrà rinominata in ‘Xiaomi'”. Questo cambiamento unificherà la nostra presenza globale del marchio e colmerà il divario di percezione tra il marchio e i suoi prodotti. Questa modifica potrebbe richiedere del tempo per avere effetto in tutte le regioni

Xiaomi afferma che manterrà ancora il marchio Redmi, il che significa che i prodotti Xiaomi di fascia alta formeranno una linea distinta accanto ai prodotti Redmi. I prodotti Xiaomi:

rappresentano l’apice della tecnologia e offrono un’esperienza premium, mentre i prodotti Redmi portano grande innovazione a un prezzo più accessibile e sono rivolti a un pubblico più giovane. Questa denominazione verrà applicata anche al nostro ecosistema e ai prodotti IoT nel tempo

L’annuncio di questo mese dell’ultimo telefono della serie Mi Mix è servito da precursore al cambiamento, dal momento che Xiaomi lo ha identificato come Xiaomi Mix 4. I telefoni precedenti, invece, erano noti come Mi Mix, Mi Mix 2 e Mi Mix 3.

Il marchio Mi è stato ampiamente utilizzato nei mercati occidentali, presumibilmente per motivi di leggibilità e pronuncia: telefoni come il Mi 11 sono già chiamati Xiaomi 11 in Cina, ad esempio, ma Xiaomi crede evidentemente che il nome della sua azienda sia ormai abbastanza riconoscibile ovunque, e che sia in grado di identificare al meglio tutti i suoi prodotti.