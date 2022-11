Xplora XGO 3, il primo smartphone per bimbi è uno smartwatch

Xplora XGO 3 mette a disposizione i vantaggi di uno smartphone e di uno smartwatch connesso in un dispositivo indossabile per bambini tra 5 e 12 anni, il tutto assicurando controllo completo da parte dei genitori tramite l’app per iPhone e Android. Progettato sotto ogni punto di vista per gli utenti più piccoli, assicura accessibilità e facilità d’uso, massima privacy e sicurezza, oltre che chassis resistente e impermeabilità con certificazione IP68.

Controllo dei genitori con l’app Xplora per iPhone e Android

XGO3 è configurato e gestito dall’app Xplora per iPhone e Android che va installata sullo smartphone dei genitori, in questo modo possono aggiungere o rimuovere i contatti tramite l’applicazione e solo questi sono visibili sull’orologio. È quindi impossibile chiamare qualcuno o ricevere chiamate indesiderate.

Allo stesso modo, la posizione in tempo reale dell’orologio può essere consultata dai genitori in qualsiasi momento tramite l’applicazione, per una maggiore sicurezza negli spostamenti dei figli. Anche tutte le altre funzioni, come l’impostazione della sveglia, la modalità scuola per non essere disturbati a scuola, le zone di sicurezza, sono controllate dall’app per genitori.

Sicuro e affidabile

Il costruttore assicura massima privacy e sicurezza dei dati con certificazione indipendente TÜV: XGO3 è ritenuto il dispositivo più sicuro della sua categoria. Tutte le comunicazioni tra l’orologio, il server cloud e l’applicazione gestita dai genitori sono crittografate. Inoltre, XGO3 non è collegato a Internet, quindi è impossibile navigare senza controllo.

L’archiviazione dei dati è stata progettata in conformità alle normative GDPR, infine Xplora XGO3 incorpora misure di sicurezza che proteggono i bambini da hacking o cyberbullismo.

Xplora XGO 3 è proposto al prezzo di listini di 129,99 euro sul sito del costruttore. Diversi prodotti e dispositivi Xplora sono disponibili nel negozio ufficiale in questa pagina di Amazon.