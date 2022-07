FitMama è un’app dedicata al fitness in gravidanza

Si chiama “FitMama” e chiama all’appello tutte le future mamme: Cotto al Dente – una delle community più attive in Italia nel mondo del fitness e della sana alimentazione- ha lanciato il primo spin-off del proprio ecosistema Fit Tech: un’app pensata per accompagnare le donne che stanno affrontando una gravidanza, caratterizzata da esercizi fitness, consigli e ricette per la corretta alimentazione da seguire durante la gestazione. Mantenere il corpo sano e allenato aiuta infatti ad affrontare meglio il periodo d’attesa e il parto stesso, preserva la salute del bambino e permette di rimettersi in forma più velocemente dopo aver partorito.

Ogni giorno tutte le donne in dolce attesa che si collegheranno all’App FitMama – disponibile per ora solo su iOS ma presto anche su Android – avranno la possibilità di mantenersi in forma e in salute, accedendo così a workout e ricette fit da provare: allenamenti propedeutici per dare al corpo il giusto tempo per adattarsi gradualmente ai cambiamenti fisici in atto, workout avanzati con l’utilizzo di attrezzi come pesi ed elastici funzionali alla tonificazione e allo sviluppo delle fibre muscolari, e lezioni di Barre Pilates per migliorare la flessibilità e l’equilibrio. Che si tratti di esercizi all’aria aperta o dentro casa, gli allenamenti proposti sono pensati per prendersi cura del proprio corpo e della salute del nascituro durante tutte le varie fasi della gestazione. Le ricette, dolci o salate, invece, vengono spiegate step by step e riportano gli ingredienti e i valori nutrizionali, così da poter essere filtrate in base ai propri gusti e agli alimenti che si possono e/o non possono mangiare durante i 9 mesi d’attesa. Inoltre, sono presenti in molte ricette anche consigli alimentari mirati alla salute della mamma e del bambino nel periodo di gestazione, per esempio focalizzando l’attenzione sulle proprietà che un certo tipo di ingrediente può avere per la donna incinta.

Un format, quello di FitMama, che è pensato per unire il mondo del food e del fitness in un’unica App, proponendo contenuti informativi e allenamenti per ogni livello. Gli allenamenti sono pensati per accompagnare le future mamme a partire dalla dodicesima settimana di gravidanza, ma in tutti i casi i workout rimangono validi anche per allenarsi nelle settimane precedenti alla dodicesima, nel caso si scopra prima di essere incinta. Tutti i workout e le ricette presenti nell’App sono stati approvati da una ginecologa, una biologa nutrizionista e Trainer qualificati.

“Il lancio di FitMama fa parte di un piano strategico con cui puntiamo, nel medio-lungo termine, allo sviluppo di un vero e proprio ecosistema Fit Tech, nel quale saranno presenti App verticali dedicate alle singole esigenze di allenamento. FitMama è solo la prima! Un piccolo spoiler? Oltre alle donne in gravidanza, Cotto al Dente sta puntando anche ai runner”, spiega Giulia Campagna, Co-Founder di Cotto al Dente, startup attiva nel mondo del fitness e della sana alimentazione, fondata nel 2020 da Giulia e Davide Campagna. In meno di due anni, la community di Cotto al Dente ha già superato 1 mln di persone con oltre 300 mila utenti che hanno scaricato l’Applicazione.