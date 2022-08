YouTube aggiunge il watermark agli Shorts condivisi

YouTube vuole che tutti sappiano se un utente posta gli Shorts realizzati sul suo sistema anche su TikTok o Instagram Reels. In un aggiornamento di queste ore sul sito di supporto, un membro del Team YouTube ha annunciato che la piattaforma ha iniziato ad aggiungere watermark agli Shorts scaricati dal portale Studio per i creatori. Inoltre, YouTube inizierà a mettere il watermark anche a tutti gli Shorts creati sul desktop, e questo a partire dalle prossime settimane, prima di espandere la funzione anche sul mobile nei prossimi mesi.

Dopo che TikTok è esploso in popolarità, altre società Internet si sono rese conto che i video in forma abbreviata hanno di fatto conquistato le giovani generazioni. E così, se si sfoglia oggi un qualsiasi profilo TikTok, o Instagram Reels, si scopre che molti video sono ripresi dalla piattaforma Shorts di Google. Ed allora, il colosso ha ben pensato di marchiare i suoi video, così da informare sulla provenienza del breve filmato.

In altri termini, in questo modo YouTube si assicura che gli utenti che guardano quel video, sanno che possono reperirlo all’interno della piattaforma. Ricordiamo che YouTube ha lanciato per la prima volta il suo formato video in forma abbreviata in India nel 2020 prima di rilasciarlo in 100 paesi l’anno scorso. Pochi mesi dopo, ha messo da parte 100 milioni di dollari per iniziare a pagare i creatori di Shorts.

Entro giugno di quest’anno, YouTube ha dichiarato che Shorts ha già 1,5 miliardi di utenti mensili attivi e registrati, che è molto più del miliardo di utenti attivi mensili che TikTok ha riferito di aver raggiunto nel settembre 2021.

