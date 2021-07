YouTube Shorts sono disponibili in 100 nazioni

Dopo una versione limitata in India alla fine dello scorso anno e una beta negli Stati Uniti all’inizio del 2021, YouTube sta espandendo la disponibilità degli Shorts, il suo concorrente TikTok, in 100 paesi in tutto il mondo. Quando l’azienda ha introdotto per la prima volta il formato, chiunque poteva visualizzare uno Shorts.

Tuttavia, solo alcuni utenti in due dozzine di paesi potevano accedere agli strumenti creati da YouTube per le riprese e l’editing di cortometraggi. Con questo annuncio, l’azienda sta rendendo questi strumenti ampiamente disponibili, il che significa che è probabile che gli utente vedranno apparire sempre più clip sulla piattaforma. Per chi ancora non sapesse di cosa si tratta, YouTube Shorts consente a chiunque di entrare in contatto con gli utenti utilizzando soltanto uno smartphone e la fotocamera Shorts presente nell’app YouTube:

Gli strumenti per la creazione di video brevi di YouTube semplificano la realizzazione di video in formato breve della durata massima di 60 secondi grazie alla fotocamera a più segmenti

Insomma, si tratta del vero e proprio concorrente di TikTok, inserito all’interno della più grande piattaforma di video YouTube.

L’abbraccio di YouTube ai video in formato breve arriva proprio nel momento TikTok stesso diventa un po’ più simile a YouTube, come rileva Engadget. All’inizio di luglio, infatti, l’azienda, dopo mesi di test, ha dato a tutti i suoi utenti la possibilità di registrare clip della durata massima di tre minuti.

In questo modo, eliminando di fatto il limite dei 60 secondi, TikTok ha affermato che il suo obiettivo era offrire ai creatori una maggiore flessibilità, soprattutto per coloro che realizzano tutorial di cucina e di bellezza. Certo, in questo modo la piattaforma TikTok si sta un po’ allontanando dalle sue origini, modificando proprio quell’impiento di video brevi che lo ha reso celebre.

