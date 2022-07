Mist è l’utility per scaricare vecchie versioni di macOS

Scaricare le vecchie versioni di macOS non è sempre facile: sulle pagine di macitynet abbiamo dedicato diversi articoli per spiegare i vari metodi disponibili (si veda per esempio qui e qui) per ottenere i file di installazione delle versioni macOS meno recenti, sotto forma di immagini-disco o installer veri e propri da avviare per iniziare l’installazione del sistema operativo.

Apple segnala dei collegamenti per trovare i programmi di installazione delle precedenti versioni di macOS direttamente su App Store, ma non sempre questi link sono utilizzabili, ssoprattutto se si cerca di scaricare i file da macchine sulle quali i sistemi in questione non sono compatibili.

Il problema è risolvibile una volta per tutte con MIST, utility gratuita e open source creata da Nindi Gill (ingegnere di Dropbox): permette di trovare al volo e scaricare facilmente svariate versioni di macOS con un semplice click. L’applicazione si scarica da questo indirizzo (fate click su “Grab the latest version of Mist from the releases page” e poi sul link con il pacchetto con l’estensione .pkg. Dopo l’installazione del pacchetto .pkg, l’applicazione (“MIST”) si troverà nella cartella Applicazioni. Avviando l’utility è possibile scaricare le versioni compatibili con l’architettura Apple Silicon (Big Sur e Monterey), si può scegliere tra il file .ipsw (per ripristinare i Mac compatibili con l’utility Apple Configurator aggiornando firmware e recoveryOS installando macOS sullo spazio di archiviazione interno), oppure i tradizionali installer (incluse le varie beta) dai quali possiamo partire per creare anche chiavette USB avviabili, o ancora immagini disco in formato ISO (immagini-avviabili) o pacchetti (.pkg).

L’applicazione Mist è ancora una versione beta (riporta 0.2 come numero di versione) ma dalle prove di redazione possiamo affermare che funziona egregiamente ed è ben fatta: è in grado di riavviare automaticamente i download in caso di errore e permette di personalizzare il nome dei file scaricati.

È anche possibile mostrare o nascondere le versioni beta dei vari sistemi e filtrare le versioni visualizzando solo quelle compatibili con il proprio Mac. Per i membri del programma AppleSeed, dalle Preferenze dell’app è anche possibile indicare l’URL per scaricare beta a loro riservate.

