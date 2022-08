YouTube trasforma i video in corti stile TikTok

Arriva un nuovo strumento per trasformare i video YouTube in filmati corti in stile TikTok. Ecco come funziona e perché farà la felicità di tutti i creatori. YouTube ha introdotto un nuovo strumento che rende più facile per i creatori trasformare i video in corti:

Se hai caricato uno qualsiasi dei tuoi video, vedrai un nuovo strumento sotto “Crea” chiamato “Modifica in un corto” proprio all’interno dell’app principale. Ti consente di selezionare fino a 60 secondi del video e portarlo direttamente nell’editor Shorts, dove puoi aggiungere filtri di testo o video aggiuntivi, quindi caricarlo come Short

Dopo aver caricato uno Short, questo si collegherà al video completo da cui è stato preso tramite il link “Creato da” nella parte inferiore del filmato stesso. Ciò consente ai creatori di utilizzare Shorts come strumenti promozionali per il video principale, una sorta di trailer, aiutando a guidare le visualizzazioni e il coinvolgimento dello spettatore. Tuttavia, lo strumento funziona solo sui propri contenuti, a differenza di Cut, che invece consente di remixare i contenuti da qualsiasi video.

L’immenso successo di TikTok ha costretto tutti i social network a rispondere in qualche modo, nella maggior parte dei casi introducendo più funzioni e spazio dedicati ai video brevi a tutto schermo, nel tentativo di competere con il formato reso celebre dal social cinese, anche se non sempre i risultati sono stati quelli sperati.

Rientrano senza dubbio in quest’ultimo caso le novità introdotte da Instagram per il flusso feed di notizie proposto agli utenti, con visuale a schermo intero per foto e video: due cambiamenti drastici rispetto alla tradizionale interfaccia che non sono stati molto graditi dagli utenti, costringendo Instagram a ritornare sui suoi passi.

YouTube è probabilmente meno minacciato da TikTok in quanto offre contenuti di forma più lunga che attirano un pubblico diverso rispetto al social di proprietà di Meta, in primis Facebook e Instagram, ma anche su WhatsApp e Messenger. Il nuovo strumento di YouTube potrebbe comunque restituire alla piattaforma video di Google una fetta di quell’utenza che aveva perso per via dell’incremento di interesse del pubblico sui filmati più corti e immediati portati al successo planetario da TikTok.