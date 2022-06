YouTube facilita le correzioni ai creatori

Dopo la funzionalità per evidenziare le parti più guardate dei video, YouTube sta implementando un modo più semplice per facilitare le modifiche ai creatori di contenuti, così da poter modificare nel più ristretto tempo possibile le informazioni nei video. La funzione correzioni consentirà ai creatori “di richiamare l’attenzione su correzioni e chiarimenti nelle descrizioni dei loro video già pubblicati, ha spiegato un product manager di YouTube sul canale Creator Insider.

I creatori possono aggiungere una scheda informativa che riporta la dicitura “Visualizza correzioni” al video. In questo modo gli spettatori potranno fare clic o toccare su di esso per accedere alla correzione nella descrizione. Tuttavia, il banner apparirà solo una volta e per la prima correzione con timestamp. Ciò potrebbe non risolvere completamente il problema nel caso in cui un creatore ha apportato più correzioni, ma almeno sarà in grado di attirare l’attenzione con un primo chiarimento e informare i lettori che ci sono informazioni nella descrizione che vale la pena leggere.

È forse un’alternativa migliore all’editing di un video e al ricaricamento, il che causerebbe perdita nel numero di visualizzazioni, di Mi piace e di commenti esistenti. I creatori sono stati anche in grado di appuntare un commento con una correzione, ma non vi è alcuna garanzia che lo spettatore lo legga effettivamente.

YouTube ha creato la nuova funzione seguendo il feedback dei creatori. I creatori idonei avranno accesso alla nuova opzione entro la fine di giugno. Non sarà disponibile per coloro che hanno “strikes” attivi sul canale o se il video in questione potrebbe essere inappropriato per alcuni spettatori. Tuttavia, è uno strumento utile che aiuterà i creatori a fornire informazioni accurate se si rendono conto dopo aver caricato un video che qualcosa non andava, o che qualcun altro contiene errori.