Apple è il marchio più prezioso al mondo nel 2022

Il rapporto Kantar Brandz 2022 premia Apple come marchio più prezioso al mondo, per la prima volta dal 2015. La classifica si basa sul valore effettivo del marchio stesso.

Con un aumento del 55% del valore del marchio, Apple è salita di un posto per assicurarsi il primo posto nella classifica globale dei marchi stilata da Kantar per la prima volta dal 2015. Con un valore totale del marchio di 947 miliardi di dollari, Apple è ora il chiaro leader globale in questa particolare classifica, grazie alla forza nelle sue offerte hardware, software e nei servizi.

La società di market intelligence ha affermato che Apple è stata un esempio di due tendenze quest’anno: lusso e tecnologia.

Il valore dei migliori marchi nel lusso e nella tecnologia di consumo è aumentato rispettivamente del 45% e del 46%, stabilendo il valore più alto quest’anno per la crescita della categoria

In effetti, tre delle aziende a fare i maggiori guadagni quest’anno sono stati marchi di lusso, come Hermès e Louis Vuitton, con Cartier che è visto come un acquisto particolarmente intelligente quando si tratta di offrire prodotti che mantengono il loro valore nel tempo, soprattutto nei periodi più difficili. Nella classifica del 2022 il marchio Apple è seguito da quello di Google al secondo posto, mentre Amazon è in terza posizione. Di seguito la classifica Top 10 completa dei marchi che valgono di più al mondo:

Apple

Google

Amazon

Microsoft

Tencent

McDonald’s

Visto

Facebook

Alibaba

Louis Vuitton

Nel corso degli anni Apple ha ottenuto numerosi riconoscimenti simili anche da parte di altre società di analisi e ricerche di mercato: recentemente la multinazionale di Cupertino è stata riconosciuta come la società più redditizia al mondo secondo Fortune Global 500.

