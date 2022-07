Instagram fa marcia indietro su due importanti funzioni

A seguito di un significativo contraccolpo da parte dei suoi utenti, Instagram sta tornando indietro di alcuni importanti cambiamenti. Il mese scorso, la piattaforma ha iniziato a testare una visuale a schermo intero per foto e video. Qualcosa non ha funzionato.

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha riferito a Platformer che il test si concluderà nelle prossime due settimane:

Per i nuovi progetti di feed, le persone sono frustrate e i dati di utilizzo non sono fantastici. Quindi penso che dobbiamo fare un grande passo indietro, raggrupparci e capire come vogliamo andare avanti