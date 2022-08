Apple Store torna con la promozione Apple TV e carta regalo

Purtroppo non ci sono nuovi prodotti Apple, ma fortunatamente nemmeno aumenti dei prezzi di listino: con l’aggiornamento dei negozi Apple Store online avvenuto nelle scorse ore, il colosso di Cupertino ha introdotto anche in Italia la promozione dedicata ad Apple TV: chi ne acquista una ottiene una carta regalo Apple Gift Card del valore di 50€.

Ricordiamo che si tratta della stessa promozione che nel mese di luglio Apple ha introdotto esclusivamente negli Stati Uniti, ma già terminata il 14 luglio. Con l’aggiornamento appena effettuato dei negozi Apple Store online in Italia, ma anche in Francia, Germania, Spagna, Belgio, Regno Unito, Canada, Australia e USA, Apple reintroduce la stessa promozione in USA e in contemporanea la estende per la prima volta in diverse altre nazioni.

Le condizioni rimangono identiche ovunque: chi acquista una Apple TV HD oppure una Apple TV 4K ottiene in regalo una carta regalo del valore di 50 euro in Europa e di 50 dollari in USA, anche se il valore può cambiare in base al paese e alla valuta locale. Per esempio in Regno Unito il valore della Gift Card è di 40 sterline.

Ogni cliente può acquistare al massimo due Apple TV, ottenendo così due carte regalo, ma questo importo non può essere impiegato per ridurre il prezzo di acquisto del dispositivo, bensì esclusivamente per acquisti successivi presso Apple Store fisici e digitali.

La promozione su Apple TV con carta regalo rimane valida fino al 15 agosto. Trattandosi di una iniziativa molto rara da parte di Apple, molti ipotizzano che si tratta di una mossa per ridurre le scorte di magazzino del dispositivo in vista dell’introduzione di un nuovo modello. Secondo alcune anticipazioni Apple introdurrà una nuova Apple TV con processore più recente e potente, forse Apple A14 Bionic, entro la fine di quest’anno.