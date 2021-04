Yubii Home, l’hub che comunica con tutti i dispositivi Smart della casa

Un hub all-in-one che gestisce e comunica con tutti i dispositivi intelligenti della casa: è Yuubi Home, un gateway che riunisce le tecnologie Nice, Fibaro ed elero (in futuro, ma è già previsto), ma non solo: è aperto all’integrazione con oltre 3.000 dispositivi di altri marchi grazie alla compatibilità con i protocolli Z-Wave e WiFi, senza dimenticare la compatibilità con gli assistenti vocali Siri, Amazon Alexa e Assistente Google.

Questo hub è progettato per ricevere i dati dai sensori, elaborarli e fornire un output per eseguire azioni appropriate, rendendo così possibile gestire in modo integrato luci, tapparelle, cancelli, porte e finestre, dispositivi elettrici, riscaldamento, temperatura, sistemi d’irrigazione, multimedia, rilevamento di perdite d’acqua, monossido di carbonio e fumo andando così a facilitare la routine quotidiana con scenari automatici, controlli vocali e controllo remoto da tutti i dispositivi.

Con Yubii Home si può ad esempio programmare l’accensione delle luci al mattino, l’apertura della porta del garage per far uscire il cane, oppure si può creare la giusta atmosfera per cucinare il proprio piatto preferito o per godersi una serata di relax davanti alla TV: il risultato è praticamente un ambiente unico, intelligente e confortevole, dal risveglio fino a notte.

Per fare qualche esempio, grazie ai sensori di movimento non ci sarà più bisogno di accendere e spegnere le luci dall’interruttore perché l’illuminazione di corridoi e stanze viene automatizzato; oppure se si sta tornando a casa si può aprire il cancello in modo da trovarla già pronta al proprio arrivo, o al contrario si può controllare a distanza se è stato lasciato aperto e, nel caso, chiuderlo; stesso discorso per tende interne, veneziane, tende da sole, pergole e tapparelle, con il controllo a distanza, magari tramite voce.

Altra cosa che Yuubi Home permette di fare è impiegare rilevatori di allagamento, monossido di carbonio e fumo, sensori porta/finestra e telecamere a protezione della casa; oppure tramite valvole termostatiche intelligenti, termostati, prese a muro e interfacce WiFi per l’aria condizionata può assicurare il controllo dell’ambiente senza dover far nulla, se non impostare le proprie preferenze di temperatura e poco altro in fase iniziale; infine con l’aiuto di spine e interruttori smart collegati agli elettrodomestici, Yubii Home può accenderli o spegnerli quando necessario, monitorare il loro consumo energetico e proteggere la casa dalla sovratensione. Per i dispositivi a bassa tensione invece si può usare Smart Implant, una piccolissima interfaccia che rende intelligente perfino il vecchio giradischi, il trenino elettrico o il carillon di trent’anni fa.

Tra i vantaggi nella scelta di questa soluzione non ci sono comunque soltanto il comfort e la semplificazione delle attività quotidiane ma anche e soprattutto un’attenzione particolare a sostenibilità, risparmio e benessere. Sulla scia “verde” già intrapresa e perseguita dall’azienda, Yubii Home infatti ha tra i suoi obiettivi quello di ridurre al minimo l’impatto ambientale delle case grazie al controllo intelligente del riscaldamento e dell’illuminazione e al monitoraggio dei carichi elettrici per contenere i consumi. Si tratta di piccoli gesti quotidiani che possono avere un grande impatto sul bilancio familiare e di conseguenza sull’intero pianeta.

Questo dispositivo inoltre è in grado di gestire i sistemi di controllo dell’umidità, riscaldamento e raffrescamento intelligente, misurazione della qualità dell’aria, rilevamento di monossido di carbonio e può inviare una notifica in caso di situazioni pericolose, per garantire sempre le giuste condizioni ambientali a salvaguardia del benessere di tutta la famiglia. Un ultimo merito va alla sicurezza: è infatti presente un sistema di crittografia dei dati per proteggere dai tentativi di intrusione ed è progettato per offrire l’operatività delle funzioni cruciali anche in assenza di rete Internet, sebbene integri anche la tecnologia cloud per permettere di gestire le funzionalità della propria Smart Home anche lontano da casa.

Yuubi Home è un prodotto di Nice, multinazionale italiana fondata da Lauro Buoro con sede a Oderzo (TV) che si occupa principalmente di automazione e sicurezza domestica e sia Fibaro che elero sono due marchi dell’azienda: il primo è incentrato sulla tecnologia dell’Internet of Things mentre il secondo si dedica alla progettazione di soluzioni per schermature solari. Per saperne di più o trovare un rivenditore è possibile contattare l’azienda attraverso il modulo di contatto allegato in fondo alla homepage del sito ufficiale, che può essere utilizzato anche per ricevere assistenza nella creazione di un ecosistema a misura della propria abitazione.