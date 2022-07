Mark Guman conferma Apple Watch con nuovo design e display più grande

Nel giro di un paio di mesi Apple dovrebbe presentare un nuovo Apple Watch, incluso l’Apple Watch Pro, modello top di gamma che prevede un design “rugged“, utilizzabile nell’ambito degli sport estremi, accessorio che dovrebbe essere apprezzato da alcune nicchie di utenti.

A riferirlo è Mark Gurman, redattore di Bloomberg, nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”. Di questo presunto Apple Watch Pro sono già circolate nelle passate settimane indiscrezioni secondo le quali offrirà un display più grande, maggiore durata della batteria e un sensore della temperatura corporea.

Gurman riferisce che l’Apple Watch in questione dovrebbe funzionare per più giorni con una sola carica, grazie ad una presunta nuova modalità a basso consumo. Il redattore di Bloomberg riferisce ancora di “una evoluzione dell’attuale forma rettangolare”, confutando espressamente il possibile ricorso ad un display rotondo. “Mi è stato detto che il modello top di gamma sarà un bel po’ più grande dall’Apple Watch standard – grande abbastanza da piacere a un sottogruppo di utenti”, scrive Gurman.

“Lo schermo sarà circa il 7% più grande, e il dispositivo avrà un aspetto nuovo – per la prima volta da quando l’azienda ha presentato il design di Apple Watch nel 2018. Sarà un’evoluzione dell’attuale forma rettangolare, e non sarà di forma circolare. Non avrà inoltre i rumoreggiati lati piatti […]. In termini di materiali, l’orologio avrà una formulazione più durevole di titanio per renderlo ancora più robusto”.

Per quanto riguarda il sensore di temperatura corporea, a suo dire disponibile su Apple Watch Series 8 e Apple Watch Pro, secondo Gurman non ci sono altre novità rispetto a quelle già note. Altri sensori dovrebbero arrivare in futuro: per quanto riguarda quello per la pressione sanguigna, non se ne parlerà prima del 2025; per quello per il monitoraggio della glicemia potrebbe essere necessario aspettare “fino alla fine del decennio”.

Sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple Watch Series 8 dovrebbe integrare un chip S8 simile ai precedenti S7/S6, offrire una modalità di risparmio energetico e una nuova funzionalità legata alla salute che permetterà di monitorare la temperatura corporea. Quest’anno sono attesi tre nuovi Apple Watch standard.

Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 8 è riassunto in questo articolo., invece per tutto quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 14 si parte da qui.