Super sconto su Zhiyun Smooth 4, eccellente gimbal per smartphone: solo 56,99 euro

Prezzo mai visto per il Gimbal Zhiyun Smooth 4 solo 56,99 euro invece che 100 euro.

Questo stabilizzatore successore del già più che valido Zhiyun Smooth 3, gimbal acclamato dalla critica che ha nulla aveva da invidiare a soluzioni più costose, introduce una serie di novità nel design rispetto al modello precedente, con una pulsantiera di controllo ridisegnata, e ancor più precisa, che ridurrà davvero al minimo la necessità di toccare lo schermo dello smartphone, aiutando gli utenti a controllare sia lo stabilizzatore che la videocamera direttamente con i tasti di scelta rapida

Altra novità di non poco conto è relativa alla potenza del motore, che su Smooth 4 è aumentata in larga misura, rendendo il gimbal compatibile con i telefoni di tutte le dimensioni e di collegare molti accessori esterni, come ad esempio luci a LED magari installate su una cover più pesante e in grado di spostarsi insieme al telefono.

Smooth 4 riesce anche identificare e tracciare oggetti in movimento, come volti umani, così da offrire una maggiore precisione nelle riprese. È possibile inquadrare l’oggetto che si desidera tracciare sullo schermo e lasciare che sia lo stabilizzatore a mantenere sempre a fuoco il soggetto. Smooth 4 supporta numerose tipologie di scatto avanzato, come Timelapse e Motionlapse.

Supporta smartphone con peso di oltre 210 grammi, e offre un’autonomia fino a 12 ore, con un tempo ricarica di appena 3 ore. A livello tecnico offre una Gamma Tilt di 240°, e si connette allo smartphone scaricando apposita app ed effettuando l’abbinamento Bluetooth. Attraverso l’app sarà possibile controllare esposizione, ISO e bilanciamento del bianco, applicare vari filtri per la macchina fotografica, e altro ancora, come possibilità di registrare time-lapse.

Il prezzo su Amazon Italia il prezzo è di circa 100 euro. Ma oggi lo trovate in sconto, anche grazie ad un ribasso nel carrello, ad un prezzo di appena 56,99 euro, il più basso che abbiamo mai visto

Su macitynet.it trovate anche una guida ai migliori Gimbal per smartphone dell’anno.