Amazon Halo, il bracciale per il fitness che scansiona corpo e voce

Amazon si tuffa nel settore del fitness con un nuovo bracciale combinato ad un’app specifica per smartphone. Si chiama Halo ed è un vero e proprio smartband perché a differenza degli smartwatch, non ha un display. Il design è sportivo e piuttosto minimale: è praticamente caratterizzato da un bracciale in tessuto ed un computerino di bordo che si trova a contatto con il polso per poter fare l’analisi di diversi parametri vitali.

Il sistema è controllato dall’intelligenza artificiale sia per il monitoraggio della salute che per quello dei progressi dell’attività fisica. Monitora il battito cardiaco e la temperatura corporea e grazie ad accelerometro ed altri sensori incorporati può anche tenere traccia della qualità del sonno e fornire consigli utili per migliorarlo giorno dopo giorno.

Ma fa anche qualcos’altro che per ora non fa nessuno: grazie ai microfoni incorporati è in grado di tenere traccia del tono di voce dell’utente, dati che poi elabora per analizzare il benessere psicofisico dell’utente che lo indossa. Per quanto riguarda la privacy c’è da dire che questa funzione può essere disabilitata con un click del pulsante fisico come già accade con gli altoparlanti Amazon della linea Echo, in modo da spegnere i microfoni quando lo si ritiene più opportuno.

Tra le altre novità assolute di Halo c’è la possibilità di realizzare un modello 3D del proprio corpo semplicemente scattandosi una fotografia con lo smartphone tramite l’app. In questo modo il sistema è in grado di calcolare la percentuale di grasso corporeo ed altri parametri dell’utente. Anche qui, per quanto riguarda la privacy, Amazon assicura che questi dati possono essere cancellati in qualsiasi momento e anche la fotografia, da scattare possibilmente in intimo in modo da rendere la misurazione più precisa, viene comunque cancellata dopo 12 ore dalla sua acquisizione.

Al momento Amazon Halo è un prodotto in vendita soltanto negli Stati Uniti al prezzo promozionale di 64 dollari anziché i 100 di listino. Oltre a questo vanno aggiunti 3,99 dollari al mese per l’abbonamento alla piattaforma su cui è basato l’intero sistema. Per ora non ci sono informazioni riguardo un possibile lancio sul resto dei mercati dove Amazon attualmente opera.