L’iPhone pieghevole ha un asso nella manica che ci farà felici

Sappiamo da molto tempo che l’iPhone pieghevole non sarà economico. Ma un rapporto che giunge dall’Asia lascia immagine che potrebbe, se non altro, essere costoso come si era immaginato nei mesi scorsi.

Ad accendere una luce sui… portafogli è il solito Ming-Chi Kuo che punta l’obiettivo sulla possibilità che una delle componenti più innovative e complesse da costruire, la cerniera che unirà i due schermi a formarne uno solo, possa avere un prezzo ben sotto le previsioni di mercato, con effetti immediati su margini, strategia prezzi e, volendo anche peso specifico dei fornitori.

Prezzi in calo e nuova strategia produttiva

Secondo Kuo, Apple pagherà la cerniera in fase di produzione di massa scenderebbe 70–80 dollari, molto sotto la forchetta attesa di 100–120 dollari. La discesa non nasce da materiali più poveri, ma da ottimizzazioni del design di assemblaggio e dalla capacità di Foxconn di scalare volumi in modo aggressivo.

Per la cerniera del pieghevole, Foxconn e Shin Zu Shing hanno creato una joint venture per prendere ordini e produrre. Foxconn detiene una quota leggermente maggiore e indirizza lo sviluppo, mentre la JV ha già in mano una fetta consistente degli ordini: circa il 65%, con il restante 35% assegnato a Amphenol. La mossa consolida la integrazione verticale di Foxconn: non solo profitti “da cerniera”, ma sinergie con l’assemblaggio del sistema.

Prospettive future

Il meccanismo della cerniera è un componente critico in ogni pieghevole, determinante per l’affidabilità dei movimenti dello schermo e per la durata nel tempo. I design in esame spazierebbero da acciaio inossidabile e Liquid Metal a soluzioni più leggere in alluminio e titanio, simili a quelle dell’iPhone Air.

Quel che è certo, è che Apple è intenzionata a mettere qui un punto a suo favore rispetto alla concorrenza. Grazie a questa cerniera lo schermo aperto sarebbe privo di segni di piegatura.

La riduzione attesa del prezzo della cerniera potrebbe favorire significativamente Apple. Gli smartphone pieghevoli sono notoriamente costosi da produrre, con meccanismi complessi che generano sfide sia meccaniche sia finanziarie. Un calo dell’ASP compreso tra 20 e 40 dollari rispetto alle aspettative potrebbe migliorare i margini Apple oppure permettere un pricing più aggressivo per competere con marchi consolidati come Samsung e Huawei.

Resta da capire se la riduzione dei costi si tradurrà in prezzi al pubblico più bassi o se servirà solo a rafforzare i margini dell’azienda. Con una cerniera a 70–80 dollari, Apple può scegliere: aumentare i margini mantenendo il posizionamento, oppure trasferire parte del risparmio al prezzo finale per accelerare la quota di mercato nei pieghevoli.

Il punto chiave è che la cerniera smette di essere un collo di bottiglia economico e diventa un elemento gestibile tramite design, scala e governance della supply chain.