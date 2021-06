ZTE Axon 30 Ultra ora è disponibile per l’acquisto

Da oggi è in vendita anche in Italia lo smartphone ZTE Axon 30 Ultra al prezzo di 749 euro. Ecco tutte le caratteristiche di questo top di gamma ZTE. Anzitutto il terminale non risparmia sul reparto fotocamere, ed anzi propone tre fotocamere principali da 64MP, affiancate da una fotocamera con zoom a periscopio da 8MP.

ZTE Axon 30 Ultra, secondo la società, nasce per ampliare «I confini della fotografia mobile». A livello di prestazioni, non teme certamente rivali nel’universo Android, perché si basa sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 di ultima generazione, in abbinamento a una migliore combinazione di memoria LPDDR5 e UFS 3.1 ad alta velocità.

Tra le altre caratteristiche di spicco svetta certamente lo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ è frequenza di aggiornamento variabile fino a ben 144Hz. Sarà disponibile in varianti di memoria da 8 GB oppure 12 GB di RAM, che rispettivamente saranno affiancate da una ROM da 128 GB e 256 GB.

A partire da venerdì 4 giugno, lo smarpthone ZTE Axon 30 Ultra è ufficialmente disponibile per la vendita. Al momento, si può ordinare direttamente dal sito ufficiale della società.

Prezzi e disponibilità ZTE Axon 30 Ultra

Il terminale è disponibile in due varianti:

8GB+128GB: 749 Euro

12GB+256GB: 849 Euro

È disponibile per i seguenti paesi e regioni:

Austria, Belgio, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Croazia, Lussemburgo, Cipro, Malta, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Danimarca, Italia , Estonia, Portogallo, Polonia, Francia, Finlandia, Romania, Slovacchia, Germania, Slovenia, Grecia, Ungheria, Svezia, Spagna, Irlanda, Regno Unito

, Estonia, Portogallo, Polonia, Francia, Finlandia, Romania, Slovacchia, Germania, Slovenia, Grecia, Ungheria, Svezia, Spagna, Irlanda, Regno Unito Stati Uniti, Canada

Singapore, Indonesia, Macao SAR Cina, Malesia, Filippine, Vietnam, Repubblica di Corea, Hong Kong SAR Cina, Thailandia, Ucraina, Giappone

Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Sud Africa

