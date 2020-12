Qualcomm svela Snapdragon 888, il chip dei prossimi Android top

Qualcomm ha svelato il chip Snapdragon 888 5G con supporto per lo spettro millimeter wave e frequenze sub-6GHz per “le principali bande nel mondo”, con supporto anche per la carrier aggregation (la possibilità di concatenare tra loro diverse bande di frequenza, per aumentare le prestazioni di picco della rete mobile) e altre tecnologie ancora.

L’annuncio fatto dal Presidente Cristiano Amon sul palco virtuale dello Snapdragon Tech Summit, è importante perché questa piattaforma mobile sarà sfruttata da partner e produttori che presenteranno nei prossimi mesi i nuovi modelli di smartphone e dispositivi Android top di gamma basati su questo nuovo processore.

Qualcomm afferma di avere “completamente riprogettato” il suo processore Hexagon, ora in grado di eseguire 26 tera operazioni al secondo, e di avere aggiornato il Sensing Hub per consentire attività legate all’IA (Intelligenza Artificiale) a basso consumo e con modalità always-on (incluse funzionalità di riconoscimento vocale).

Sul fronte immagini, il chip in questione è in grado di catturare foto e video a 2,7 gigapixels al secondo, un miglioramento del 35% rispetto alla precedente generazione. A questo proposito il produttore dichiara che «Snapdragon 888 è tre volte più potente sul fronte della fotografia computazionale e permetterà di trasformare gli smartphone in fotocamere professionali».

Per quanto conerne le prestazioni grafiche Qualcomm evidenzia che la terza generazione di Snapdragon Elite Gaming permetterà di raggiungere i 144 fps con prestazion più elevate rispetto a quelle può offrire ora Snapdrgon 865+. Secondo il produttore quello di quest’anno sarà l’aggiornamento più significativo degli ultimi anni per la GPU Adreno.

Tra i grandi nomi dei produttori Android che non useranno il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 888 c’è Samsung ma tra i big citati ci sono: Asus, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi e ZTE. Lo scorso mese Qualcomm ha ottenuto l’autorizzazione per vendere chip 4G destinati ai telefoni cellulari di Huawei.

