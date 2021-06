Eufy SoloCam, le telecamere che non richiedono hub

Di telecamere per la videosorveglianza domestica ormai ne esistono a bizzeffe, anche Eufy, sottobrand di Anker, ne ha già commercializzate diverse: la nuova linea SoloCam presentata nelle scorse ore si differenzia da tutte le altre per almeno due caratteristiche, che rendono l’intera gamma di Eufy molto più attraente agli occhi di chi vuole mettere in sicurezza la propria casa puntando soprattutto alla semplicità.

La prima novità è che dispongono di una memoria interna e questo rende le cose non solo più semplici ma anche più sicure, perché innanzitutto non c’è bisogno di acquistare separatamente una microSD, sbirciando prima i requisiti richiesti in modo da non sbagliare taglio di memoria o velocità della schedina.

Questo elimina anche il processo di installazione della scheda, che non è sempre alla portata di tutti specialmente quando si vuole rendere l’accesso alle registrazioni un po’ più sicuro, nascondendo ad esempio il lettore di schede al di sotto di un coperchio chiuso con una vite. In quest’ottica si è riusciti inoltre a produrre una telecamera meglio protetta dall’umidità e dalle intemperie, visto che non ci sono coperchi da dover smontare.

L’altra caratteristica degna di nota è che per funzionare non hanno bisogno di un hub. Non bisogna quindi caricarsi di un’ulteriore spesa né si è limitati ad acquistare i dispositivi della stessa azienda per poterli gestire dallo stesso hub.

Al momento della nuova gamma Eufy SoloCam fanno parte due telecamere basilari che l’azienda chiama “Essential”, due telecamere con riflettori denominate “Spotlight” e una quinta, “Solar”, che come suggerisce il nome stesso funziona a energia solare. Queste videocamere sono disponibili con risoluzione Full HD a 1080p e in 2K, la batteria promette fino a quattro mesi di autonomia con una sola carica e includono una memoria da 8 GB che, secondo l’azienda, dovrebbe consentire di archiviare almeno due mesi di registrazione video.

La gamma Eufy SoloCam sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti. I preordini cominciano a metà giugno per alcuni modelli e si protrarranno fino a metà agosto, secondo la seguente tabella di marcia:

SoloCam 1080p Essential (E20): in uscita a metà giugno per 99,99 dollari

SoloCam 2K Essential (E40): in uscita a fine giugno per 129,99 dollari

SoloCam 1080p Spotlight (L20): disponibile tramite “canali online” a metà luglio per 149,99 dollari

SoloCam 2K Spotlight (L40): disponibile tramite “partner rivenditori” alla fine di luglio per 169,99 dollari

SoloCam Solar (S40): disponibile da metà agosto a 199,99 dollari

Va detto che Eufy distribuisce gran parte del proprio catalogo anche in Italia, quindi c’è da aspettarsi che più avanti la nuova gamma arrivi anche da noi. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Eufy sono disponibili da questa pagina.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di videocamere di sicurezza si parte da qui, invece tutte le notizie dedicate alla sicurezza informatica sono disponibili da questa pagina.