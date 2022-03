ZTE Hero Blade V40 debutta a MWC 2022

Al WMC 2022 in corso ZTE rilascia la nuova serie di smartphone Hero Blade V40, che si compone di quattro nuovi modelli, pensati per tutte le tasche e per tutte le tipologie di utenti.

La gamma comprende ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 e ZTE Blade V40 Vita, con una configurazione diversificata, che vanno a proporsi per una fetta di utenza molto eterogenea. Tutti, comunque, puntano sulla navigazione internet in mobilità.

ZTE Blade V40 5G

ZTE Blade V40 5G è dotato di 5G Super Antenna 3.0, per offrire prestazioni di navigazione più veloci, più stabili e più smart. L’azienda parte dal presupposto che la navigazione mobile nell’era 5G è formalmente entrata nella fase di alta larghezza di banda e bassa latenza. Gli utenti richiedono segnali stabili e ad alta velocità per migliorare la loro esperienza online e, durante MWC 2022, ZTE ha cercato di far fronte a questa esigenza, per l’appunto presentando lo ZTE Blade V40 5G con prestazioni 5G.

Il terminale è alimentato da un processore 7nm octa-core 5G, e un’antenna 5G con un sistema integrato a 360° e tecnologia Sounding Reference Signal. In questo modo ZTE Blade V40 5G gode di prestazioni accelerate con reti triple 4G, 5G e Wi-Fi.

ZTE Blade V40 Pro,

ZTE Blade V40 Pro è dotato di ricarica 65W a servizio della batteria ad alta capacità da 5.100mAh, con tecnologia intelligente di risparmio energetico.

Il corpo ha uno spessore di solamente 8,3 mm, mentre a livello di caratteristiche spicca lo schermo AMOLED da 6,67 pollici con profondità di colore a 8 bit in grado di coprire l’ampia gamma cromatica DCI-P3, permettendo una transizione di colore più naturale. La fotocamera possiede un layout semplice con un design a doppio anello.

ZTE Blade V40

Ancora, ZTE Blade V40 con un display FHD+ hole-punch con diagonale da 6,67 pollici, con un rapporto screen-to-body del 92,1%, in grado di offrire un’esperienza a tutto schermo. È dotato di fotocamere triple da 48MP per cambiare facilmente obiettivo e regolare la fotocamera di profondità, le impostazioni automatiche HDR e la funzione selfie AI da 8MP.

ZTE Blade V40 Vita

Quest’ultimo è dotato di HD+ Waterdrop da 6,745 pollici, con un rapporto schermo/corpo del 91%, dato che in questo senso lo colloca tra i top del settore e offre un’esperienza HD e Hi-Fi.

ZTE Blade V40 Vita è dotato di una batteria ad alta capacità massima di 6.000mAh, caricatore veloce da 22,5W e sistema di risparmio energetico AI. Con una lunga durata della batteria, una ricarica veloce e un minor consumo energetico, questo modello permette un utilizzo durevole. Inoltre, è dotato di memoria flash UFS 2.2. La serie ZTE Hero Blade V40 sarà lanciata e disponibile in tutti i canali del mondo a partire da aprile 2022.

Per tutte le notizie riguardanti il MWC 2022 vi rimandiamo su questa pagina, costantemente aggiornata, con foto e notizie dalla manifestazione in corso.