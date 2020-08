La fotocamera sotto il display dello smartphome di Xiaomi è in arrivo

Non mancano già esempi di fotocamere sotto display sugli smartphone, anche se la tecnologia è ancora agli albori, e gli esempi visti fino ad ora si sono arrestati al grado di prototipo, o poco più. Xiaomi sta investendo risorse in questo senso, e già le prime fotocamere sotto display potrebbero apparire in alcuni smartphone della società durante il corso del prossimo anno.

Le fotocamere sotto schermo, almeno al momento, presentano sfide e problemi: creare un “buco” scuro sul display sopra la fotocamera e far sì che le foto selfie non appaiono confuse e opache. Xiaomi ha affermato che la sua tecnologia di terza generazione può “mascherare perfettamente la fotocamera anteriore sotto lo schermo del telefono senza rovinare l’effetto di visualizzazione edge-to-edge. In altre parole, l’utente otterrà una visuale a schermo intero senza interruzioni e senza fori, senza ritagli o altre imperfezioni alla vista, e contestualmente rendendo le foto anteriori di qualità paragonabile a quella che si ottiene con le tradizionali camere al momento in forza agli smartphone.

Xiaomi, come ricorda anche engadget, ha sviluppato una propria disposizione a griglia di pixel che consente alla luce di passare attraverso l’area di spazio dei sub-pixel. Allo stesso tempo, ogni singolo pixel ha un layout subpixel RGB completo senza sacrificare la densità dei pixel. Tutto ciò significa che la densità dei pixel del display sopra la fotocamera è la stessa che in altre parti dello schermo, in grado di mostrare la “stessa luminosità, gamma di colori e precisione del colore”. Xiaomi ha anche ottimizzato l’algoritmo della fotocamera, sostenendo che funziona allo stesso modo delle fotocamere frontali convenzionali.

Finora, sui prototipi con questa tipologia di fotocamere non si sono avuti riscontri positivi in termini di qualità fotografica selfie, quindi sarà interessante vedere se Xiaomi riuscirà a mantenere la promessa. In ogni caso, per poter verificare sarà necessario attendere la produzione di massa, che per Xiaomi arriverà il prossimo anno.