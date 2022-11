Agenzia pubblicitaria sconsiglia ad Apple di fare pubblicità su Twitter

Omnicom – holding tra i grandi big della pubblicità mondiale e che rappresenta brand quali Apple, McDonald’s e PepsiCo, sta raccomandando ai suoi clienti di mettere in pausa la pubblicità su Twitter.

È quanto emerge da un memo interno ottenuto da The Verge. Omnicom Media Group in un documento inviato intitolato “Twitter – Continued Brand Safety Concerns” raccomanda ai propri clienti di “sospendere le attività su Twitter a breve termine”. Nel memo si citano gli sconvolgimenti che hanno travolto il social negli ultimi giorni, evidenziando decisioni che “potrebbero avere gravi conseguenze” per i marchi che decidono di attivare campagne pubblicitarie sulla piattaforma.

Nella nota si segnala il licenziamento in massa dei dipendenti di Twitter che facevano parte dei team “trsut and security”, le dimissioni di dirigenti di alto livello, e il nuovo sistema di verifica a pagamento degli account sovrapposto a quello usato in precedenza, causando confusione tra gli utenti.

Per Omnicom vi sono evidenti rischi per la “brand safety” dei clienti, pericolosità indicata a livelli inaccettabile.

Il caos su Twitter è iniziato due settimane dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk per 44 miliardi di dollari. Il nuovo CEO ha cominciato a stravolgere l’azienda portando a una situazione caotica e fuori controllo, con decisione che hanno solo portato ulteriori preoccupazioni tra gli inserzionisti, in molti casi costringendo questi ultimi a cautelarsi, sospendendo le campagne pubblicitarie.

Le modifiche hanno permesso ad alcuni account di fingersi altri, creando un caos enorme. Un esempio per tutti: un account si è finto l’azienda farmaceutica Eli Lilly, annunciando che l’insulina per trattare le persone affette da diabete sarebbe diventata gratis per tutti; il vero account dell’azienda, quello a suo tempo “certificato”, ha dovuto pubblicare un tweet per smentire l’account fasullo. Non c’è – almeno nel momento in cui scriviamo – un modo veloce per distinguere account veri da quelli fasulli.

Musk intanto prova a gettare acqua sul fuoco ma ha detto apertamente di non escludere la bancarotta e continua a fornire informazioni contrastanti e contraddittorie sull’implementazione di alcune funzionalità e sul modo stesso in cui intende gestire il social network.