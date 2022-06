L’utility 1Password si prepara al futuro senza password

Grazie agli accordi siglati con contributi della FIDO Alliance, aziende quali Apple, Google e Microsoft vogliono eliminare le password a favore di passkey più robuste e più facili da usare: ora all’iniziativa si è unito anche lo sviluppatore dell’apprezzata utility 1Password.

Se le passkey si diffonderanno, e visti i nomi in gioco è molto probabile che questo accada, non sarà più necessario inserire una password ogni volta che vogliamo collegarci a un sito web: l’autenticazione avverrà attraverso uno scambio di chiavi crittografiche convalidate da tecnologia quali Touch ID o Face ID o un secondo dispositivo convalidato.

I codici di accesso potranno essere sincronizzati sui vari dispositivi Apple grazie al portachiavi iCloud o su altri terminali tramite funzionalità simili offerte dagli account Google o Microsoft. Per quanto pratico sia, qualcuno si chiede se questo nuovo metodo di autenticazione non rafforzerà ulteriormente il già enorme ruolo dei giganti digitali in questione.

Le passkey potrebbero ad ogni modo essere utili e comode, e a essere interessate a questa tecnologia non ci sono solo Apple, Google e Microsoft. Lo dimostra, ad esempio, l’interesse degli sviluppatori di 1Password – nota e apprezzata utility per la gestione delle password – entrati anche loro nella FIDO Alliance con l’obiettivo di contribuire a un futuro senza password.

AgileBits sta implementando il nuovo sistema di autenticazione all’interno della sua app più nota. Nel video che alleghiamo in questo articolo è mostrato come, a lungo termine, sarà possibile salvare i nostri dati di accesso nell’applicazione 1Password e sfruttare quest’ultima per connettersi a siti web senza bisogno di digitare password (e anche senza iCloud o avere per forza un iPhone).

Le passkey sono interessanti ma richiederanno tempo e la necessità di digitare nome utente e password non sparirà dall’oggi al domani. È ad ogni modo interessante l’impegno dei big a supporto di uno standard di login che potrebbe fornire una soluzione definitiva per sistemi di autenticazione uniformi, sicuro, di semplice uso su differenti dispositivi e piattaforme.

Per questa tecnologia, Apple ha collaborato con Google Microsoft e con la Fido Alliance, un’associazione industriale aperta la cui missione dichiarata è sviluppare e promuovere standard di autenticazione che “aiutino a ridurre l’eccessiva dipendenza del mondo dalle password”.

Per vedere come funziona la vita senza password su iPhone e Mac con iOS 16 e macOS Ventura rimandiamo a questo articolo di macitynet. Tutte le novità hardware e software presentate da Apple alla WWDC 2022 sono riassunte qui.