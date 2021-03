L’utility 1Password ora è nativa per i Mac M1

Gli sviluppatori di AgileBits hanno rilasciato un aggiornamento di 1Password, utility per la gestione delle password, ora nativa anche per i Mac con CPU Apple Silicon (M1).

Il supporto nativo per i Mac M1 arriva con la versione 7.8 di 1Password; gli sviluppatori stavano lavorando da tempo su questa release e il supporto per gli M1 era già da tempo integrato nella versione beta del software.

“Siamo entusiasti di annunciare che 1Password ora gira nativamente sugli ultimi processori e hardware Apple”, scrivono gli sviluppatori. «Siamo rimasti incredibilmente impressionati della velocità ed efficienza dei nuovi Mac Apple Silicon e non vediamo l’ora di vedere quale sarà il prossimo form factor presentato (incrociamo le dita per un nuovo MacBook Pro da 16″!)».

Nelle note di rilascio di 1Password si fa riferimento anche alla soluzione di alcuni bug e ottimizzazioni sul versante performance.

1Password 7.8 può essere scaricata dal sito web degli sviluppatori; la nuova versione non è, al momento, disponibile su Mac App Store.

La software house che sviluppa 1Password (qui la nostra recensione) è stata fondata nel 2006 da due amici, David Teare e Roustem Karimov. La versione 0.1 era nata come uno strumento interno per gestire e condividere le proprie password per gli strumenti interni e i siti dei clienti durante la progettazione di siti web. Gli sviluppatori si sono resi conto che il loro software poteva essere utile anche ad altri e con il passare degli anni è diventato uno degli strumenti di sicurezza più amato sul mercato, con applicazioni ed estensioni per Mac, iOS, Windows, Android, Chrome, Opera, Edge, Firefox e Safari. Anche Apple internamente consiglia e offre ai suoi dipendenti la possiiblità di sfruttare 1Password.