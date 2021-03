iPhone 12 mini, Apple ha ridotto la produzione

Apple ha ridotto gli ordini di iPhone del 20% rispetto a quanto aveva pianificato a dicembre e il motivo è la domanda di iPhone 12 mini inferiore alle aspettative. A riferirlo è Nikkei Asia citando indiscrezioni già circolate in precedenza secondo le quali la domanda di iPhone 12 mini è “molto inferiore di quanto inizialmente previsto”.

Stando a quanto riferisce Nikkei Asia, Apple inizialmente mirava ad assicurarsi i componenti per 96 milioni di iPhone per la prima metà del 2021, numeri comprensivi di tutta la lineup di iPhone 12 e altri modelli come iPhone 11 e iPhone SE, ma l’azienda avrebbe ora indicato per lo stesso periodo un target di 75 milioni di unità, numeri che sono ad ogni modo leggermente superiori rispetto alle spedizioni dello stesso periodo dello scorso anno.

Le richieste di iPhone 12 mini sarebbero state scarne al punto che Apple avrebbe chiesto ad alcuni fornitori di bloccare la creazione di componenti specifici per il dispositivo da 5,4″; alcuni componenti e parti varie per gli iPhone 12 mini sarebbero state riassegnate per essere destinate agli iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, almeno secondo una fonte della rivista in lingua inglese.

Si ritiene che Apple vedrà ancora una solida domanda per gli altri tre iPhone 12 high-end, e il forte andamento delle vendite continuare, come visto nei risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2021 (conclusosi il 26 dicembre 2020), trimestre con un record assoluto in termini di fatturato, pari a 111,4 miliardi di dollari, un incremento del 21 percento rispetto all’anno precedente.

Va inoltre detto che da anni Apple non riporta i numeri delle vendite unitarie per nessuno dei suoi prodotti, men che meno le varie ripartizioni che si possono avere in una gamma come quella di iPhone 12 che comprende quattro diversi modelli. Perciò non sapremo mai quanti iPhone 12 mini sono stati effettivamente venduti rispetto agli altri.

