Apple ha comprato la startup Mayday Labs, probabili novità per l’app Calendario

Ad aprile 2024 Apple ha acquisito la startup canadese Mayday Labs. Finora questa notizia non era stata diffusa e ad accorgersi dell’acquisto è stato il sito francese Macg che a sua volta ha individuato dettagli in un elenco delle acquisizioni pubblicato dalla Commissione europea, indicazioni obbligatorie per i “gatekeeper” che, ai sensi del Digital Markets Act, devono informare la Commissione su “concentrazioni”, fusioni di piattaforme e servizi.

Jeremy Bell, fondatore di Mayday Labs, ha confermato in un post sul blog aziendale l’acquisizione (senza far riferimento a Apple) ma il post è stato successivamente cancellato. Secondo quanto riporta la Commissione europea, la Casa di Cupertino ha acquisito le proprietà intellettuali di Mayday Labs, così come il diritto a presentare offerte di lavoro a determinati dipendenti

Mayday Labs si è fatta notare per lo sviluppo di un’app calendario per iPhone, iPad e Mac con funzionalità AI che funziona anche da task manager (gestione attività) e assistente per la programmazione di eventi. L’app in questione sfrutta l’AI per pianificare automaticamente eventi e attività in momenti che l’utente considera ideali ed è in grado di imparare con il passare del tempo le preferenze in termini di scheduling e gli schemi quotidiani, ottimizzando ulteriormente il calendario. L’app è in grado di tenere conto delle necessità di altre persone, suggerendo incontri in momenti nei quali sia l’utente che la persona da incontrare sono disponibili. Non mancano funzionalità che rendono l’app flessibile con la ripianificazione.

Dopo l’acquisizione di Apple l’app è sparita ed è probabile che le funzionalità in questione saranno integrate in una versione dell’app Calendario aggiornata per Mac, iPad e iPhone che vedremo con iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16, future versioni dei sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac che dovremmo vedere in anteprima alla WWDC (conferenza sviluppatori) di giugno.

Dal sito web della Commissione europea si evince che da settembre 2023 Apple ha acquisito altre aziende, incluse: Pointable, Betteromics, Drishti, DarwinAI, Datakalab e Blueye; molte di queste sono startup specializzate a vario titolo nell’AI, con funzionalità dedicate ad aziende, produzione, bioscienza e altro ancora.