Amazon testa presentatori AI audio che ti raccontano i prodotti

L’intelligenza artificiale sembra ormai aver colonizzato ogni aspetto della vita quotidiana di ciascuno. Internet è ormai invaso dagli strumenti AI e anche Amazon non può naturalmente fare a meno di questi strumenti. Il colosso dell’e-shopping sta sperimentando una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale per presentare tramite audio i prodotti in catalogo.

In pratica, questi agenti virtuali raccontano a voce le caratteristiche dei prodotti. Secondo Amazon, questi “esperti dello shopping AI” sono pensati per far risparmiare tempo agli utenti, offrendo sintesi rapide ricavate da schede prodotto, recensioni e altri dati ricercati su Internet.

Il dubbio che sorge al momento è relativo all’elevato numero di recensioni false, che potrebbero influenzare questi assistenti vocali AI. Amazon ha subito risposto a tali problematiche, dichiarando di avere “tolleranza zero” verso le recensioni false, e di disporre di “politiche rigorose e consolidate contro gli abusi”.

La società afferma inoltre che “Oltre il 99% dei prodotti visualizzati sullo store contengono solo recensioni autentiche”, ma in tutto questo non ha chiarito se i nuovi presentatori AI saranno dotati di ulteriori sistemi di sicurezza per evitare di riportare contenuti non attendibili.

Ovviamente, ogni presentazione audio inizia specificando che si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale, così da chiarire sin da subito la natura della presentazione.

Al momento, la funzione è disponibile per alcuni utenti statunitensi attraverso l’app mobile, e solo per una selezione di prodotti, anche se Amazon ha annunciato che l’opzione sarà estesa presto a più utenti e prodotti.

Questa novità potrebbe rivelarsi utile soprattutto per persone con disabilità visive anche se al momento sembra che l’esperienza offerta non sia così veloce come promesso: ascoltare le sintesi richiede più tempo di quanto ne serva per leggere le recensioni o cercare informazioni in autonomia.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet