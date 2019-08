A IFA 2019 LG presenta LG K50S con tripla fotocamera

LG presenterà LG K50S e LG K40S, due smartphone Android che completano la gamma serie K del costruttore, lancio che avverrà in occasione di IFA 2019 di Berlino, durante la più importante fiera europea di elettronica di consumo, una delle più grandi e rilevanti al mondo

Si tratta di terminali con fotocamere, schermi e batterie ottimizzati per offrire esperienze multimediali avanzate a prezzi accessibili. LG K50S è dotato di tre fotocamere posteriori: 13 MP con Auto Focus a rilevamento di fase (PDAF), 5 MP Super-grandangolo e 2 MP con sensore di profondità che rende i ritratti più realistici. LG K40S offre due fotocamere posteriori: 13 MP con PDAF e 5 MP Super-grandangolo.

Trattandosi dei primi dispositivi della serie K a offrire il grandangolo, entrambi gli smartphone sono indicati per le foto di gruppo o di paesaggi. Con scatti da 13 milioni di pixel realizzati sia con la fotocamera anteriore sia posteriore, le scene e i soggetti ripresi con LG K50S o LG K40S rimangono definiti e particolareggiati anche se ritagliati o ingranditi.

Il costruttore anticipa prezzi accessibili, per il momento però senza comunicare i prezzi esatti al dettaglio al lancio, informazione che verrà svelata durante IFA 2019. Per entrambi LG assicura esperienze di gioco e multimediali avanzate, anche grazie agli schermi paragonabili a qeulli di terminli di fascia alta

LG K50S è dotato di un grande display FullVision da 6,5 ​​pollici, mentre LG K40S offre un generoso schermo HD+ da 6,1 pollici. Il design è reso elegante dalle cornici frontali ridotte, soprattutto quelle laterali, rimangono invece più spesse quella superiore e inferiore. Per offrire agli utenti un coinvolgimento totale, il reparto video è affiancato da un sistema audio potente con tecnologia DTS X ed effetti 3D Surround.

Garantiti per resistere agli imprevisti dell’uso quotidiano, sia LG K50S che LG K40S soddisfano il protocollo di resistenza militare statunitense MIL-STD-810G e sono dotati di batterie con elevata autonomia che assicurano lunghe sessioni di divertimento multimediale tra una carica e l’altra. Entrambi sono dotati di Intelligenza Artificiale grazie al tasto di accesso immediato all’assistente virtuale Google Assistant e alle funzioni AI CAM nella fotocamera.

I terminali funzionano con processore a otto core da 2 GHz, Android Pie 9.0 con connettività cellulare 4G/3G/2G. LG K50S mette a disposizione schermo FullVision da 6.5 pollici HD+ in formato 19.5:9, memoria da 3GB RAM e 32GB ROM espandibile con microSD fino a 2TB, batteria da 4.000 mAh, misura 165,8 x 77,5 x 8,2 mm.

LG K40S offre schermo FullVision da 6.1 pollici HD+ in formato 19.5:9, memoria da 2GB RAM e 32GB ROM espandibile tramite microSD fino a 2TB, batteria da 3.500 mAh, misura 156,3 x 73,9 x 8,6 mm.

La nuova serie K sarà disponibile in Italia a partire da ottobre in due colori distintivi: New Aurora Black e New Moroccan Blue. I visitatori di IFA 2019 possono provare i nuovi smartphone della serie K presso lo stand LG nella Hall 18 di Messe Berlin. Come avviene da oltre 10 anni Macitynet sarà presente a IFA 2019 con i suoi inviati per offrire ai lettori reportage, fotogallerie, articoli e video di tutte le novità principali.

All’inizio di agosto sui televisori LG sono arrivati HomeKit e AirPlay 2. Per tutti gli articoli su LG di Macitynet rimandiamo a questa pagina. Ricordiamo che proprio nei giorni in cui si svolge IFA a Berlino è attesa la presentazione dei nuovi iPhone, prevista per martedì 10 settembre in attesa degli inviti ufficiali di Apple.