WD Black, nuovi Hard Disk e SSD per giocatori su PC e console al Gamescom 2019

Al Gamescom 2019 ha partecipato anche Western Digital per presentare la nuova gamma di HDD e SSD esterni della serie WD Black rivolta ai PC e alle console dei videogiocatori.

Lo sviluppo nasce dal fatto che i giochi presenti oggi sul mercato utilizzano le più recenti tecnologie nella grafica e sfruttano ambienti immersivi, come la realtà virtuale e aumentata, che richiedono prestazioni e dimensioni dei file più elevate. Spesso i giochi si avvicinano o addirittura superano le dimensioni di 100 GB, un bel problema per i gamer che non vogliono sacrificare i loro giochi favoriti mentre al contempo desiderano provare gli ultimi titoli.

Quelle presentate negli scorsi giorni alla fiera di Colonia sono cinque soluzioni esterne basate sulla serie WD Black SN750 NVMe lanciata lo scorso marzo. Includono una USB SuperSpeed da 20Gb/s e una porta USB 3.2 gen 2×2 per unità di gaming e soprattutto forniscono le prestazioni, la capacità e l’affidabilità necessarie ai PC e alle console per offrire la possibilità di giocare senza limiti.

Grazie alla collaborazione con Microsoft alcune delle nuove soluzioni inoltre offrono fino a tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate (valore commerciale 38,99 euro) che consente ai giocatori l’accesso a una raccolta selezionata con più di 100 giochi per console e PC, oltre a offrire tutti i vantaggi di Xbox Live Gold.

Di seguito trovate l’elenco dei cinque nuovi prodotti della gamma WD Black con caratteristiche, prezzi, disponibilità e link per l’acquisto insieme alla data di disponibilità nel caso in cui la commercializzazione non fosse ancora avvenuta.

WD Black P10 Game Drive

Si tratta di un HDD con capacità fino a 5 TB e che può quindi memorizzare fino a 125 giochi. Ha un fattore di forma portatile con porta USB 3.2 Gen 1, promette alte prestazioni per ottimizzare l’esperienza di gioco con console e PC e viene venduto con una garanzia limitata di tre anni. Il WD Black P10 Game Drive è già disponibile anche su Amazon con capacità a partire da 2 TB fino a 5 TB e ha un prezzo di vendita che va da 134,99 euro a 189,99 euro.

WD Black P50 Game Drive

E’ un SSD dotato di una porta USB 3.2 gen 2×2, la prima in assoluto su un game drive, con velocità fino a 1980 MB/s. Offre fino a 2 TB di spazio di archiviazione per conservare tutti i giochi e salvarne di nuovi e viene venduto con una garanzia limitata di cinque anni. WD Black P50 Game Drive dovrebbe essere disponibile anche su Amazon nell’ultimo trimestre dell’anno (2019).

WD Black D10 Game Drive

Questo HDD è fornito con una capacità fino a 8 TB e può perciò memorizzare indicativamente fino a 200 giochi. Offre velocità fino a 250 MB/s ed utilizza unità da 7200 RPM con tecnologia di raffreddamento attivo. WD Black D10 Game Drive, disponibile anche su Amazon, ha una garanzia limitata di tre anni e viene venduto a partire da 159,99 euro.

WD Black D10 Game Drive per Xbox One

Si tratta di un HDD fornito con un massimo di 12 TB per salvare e arricchire la raccolta di giochi Xbox One e può indicativamente contenere fino a 300 giochi. Promette velocità fino a 250 MB/s e utilizza una unità 7200 RPM con tecnologia di raffreddamento attivo. Ha una garanzia limitata di tre anni e nell’acquisto è compreso un abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate. Arriva questo trimestre anche su Amazon al prezzo di 349,99 euro per la versione con 12 TB.

WD Black P10 Game Drive per Xbox One

E’ un HDD con capacità da 3 TB fino a 5 TB e perciò capace di memorizzare fino a 125 giochi. Promette elevate prestazioni per ottimizzare l’esperienza di gioco Xbox One e viene venduto con una garanzia limitata di tre anni. Nell’acquisto è compreso un abbonamento di due mesi a Xbox Game Pass Ultimate che consente di accedere a più di 100 titoli di giochi per Xbox One e PC, oltre che Xbox Gold Live. Sarà disponibile entro questo trimestre anche su Amazon ad un prezzo di vendita compreso tra 144,99 euro e 199,99 euro in base al taglio di memoria scelto.