Philips Momentum, tre nuovi monitor per console al Gamescom 2019

MMD, produttore di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, ha appena annunciato tre nuovi monitor della serie Philips Momentum. Sono il 55” Philips Momentum 558M1RY, il 31.5” Philips Momentum 328M1R e il 27” Philips Momentum 278M1R, tutti e tre destinati ai giocatori di console.

Questi modelli saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2020 e sono stati svelati nell’area business del Gamescom, fiera che interessa appunto i videogiocatori – che si è tenuta negli scorsi giorni a Colonia, in Germania – e grazie alla quale è stato possibile guardarli più da vicino e scoprirne i dettagli.

Il modello di punta è quello con diagonale da 55” in quanto dotato di una risoluzione UHD UltraClear 4K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, risoluzione a 3.840 x 2.160 pixel e Display HDR 1000 VESA-verified. E’ dotato di speaker targati Bowers & Wilkins che promettono bassi bilanciati e alti cristallini ed offrono tre diverse modalità audio selezionabili per i giochi che consentono agli utenti di perfezionare l’esperienza a proprio piacimento.

Philips Momentum 31.5” è dotato invece di HDR 600 ma mantiene frequenza (120Hz) e risoluzione (4K) del precedente, mentre la versione da 27″, pur essendo sempre in 4K, gira con frame rate dimezzato a 60 Hz.

Tutti e tre i monitor Philips Momentum sono dotati della tecnologia Ambiglow che crea un alone di luce per far sì che ogni tipo di intrattenimento si estenda oltre i bordi dello schermo. Sono inoltre dotati della tecnologia Adaptive-Sync per immagini fluide e con un input lag basso.