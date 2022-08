Abbonamento DAZN, risparmiate al massimo con questa combinazione

E’ appena partito il campionato e quest’anno sono state davvero tante, purtroppo spesso in negativo, le sorprese per gli abbonamenti per la visione delle partite in diretta. In questo articolo abbiamo realizzato una guida completa che spiega nel dettaglio come e dove vedere tutte le partite, evidenziando tutte le opzioni possibili per gli abbonamenti, con tanto di listino prezzi. In questo articolo, invece, spieghiamo come vedere tutto il campionato di Serie A 2022/2023 al minor prezzo possibile. Ecco come pagare DAZN meno di 260 euro per tutto il campionato.

Un piccolo trucchetto per risparmiare il più possibile è sfruttare le carte prepagate DAZN da 3 mesi. Queste avranno un costo di 99,99 euro e, considerando che la Serie A andrà in vacanza per ben 52 giorni, dal 14 novembre al 4 gennaio (pausa mondiali + pausa natalizia), ne basteranno 3 per coprire l’intero campionato.

Si potrebbe attivare l’abbonamento trimestrale a 99,99 euro proprio oggi 14 agosto, così da vedere DAZN fino al 13 novembre. A questo punto, fino al 4 gennaio non ci saranno partite di serie A. Solo in questa data potreste acquistare una nuova card trimestrale di DAZN, sempre al costo di 99,99 euro, così da vedere la Serie A fino al 3 aprile.

Da 5 aprile, invece, sia potrebbe optare per l’acquisto di due abbonamenti standard mensili da 29,99 euro ciascuno, così da arrivare al 5 giugno. In questo modo avreste coperto l’intero campionato di calcio di Serie a 259,96. Questo sistema, ovviamente, è possibile per chi non avesse necessità di condividere l’abbonamento.

Si tratta del minor prezzo possibile per vedere tutto il campionato di Serie A.