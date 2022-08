Grave ritardo delle Impostazioni di Sistema di macOS Ventura

Alcune settimane fa, il 24 luglio, avevamo dedicato un articolo allo strano caso delle Impostazioni di Sistema del nuovo macOS Ventura, allora come adesso in beta pubblica.

Il punto centrale erano delle incoerenze delle linee guida per l’interfaccia di quello che una volta si chiamava Pannello di controllo. Le linee guida sono le “Human Interface Guidelines”, che permettono a tutte le app e servizi di macOS di essere coerenti e funzionare in maniera più armonica da sempre (cioè dal 1984).

Ebbene, adesso che sono passate un po’ di settimane e che si avvicina il momento del rilascio di macOS Ventura (probabilmente a ottobre o al massimo ai primi di novembre, assieme a iPadOS) in rete comincia a girare un discreto malumore per lo stato dell’interfaccia delle Impostazioni di Sistema di macOS Ventura public beta.

Cosa sta succedendo

A partire da Niki Tonsky, sviluppatore, che dedica un lunghissimo e ben documentato thread su Twitter, c’è nervosismo. Dopo aver mostrato bottoni che cambiano di posizione o si allineano male, menu che sbagliano, informazioni contraddittorie nelle modali (usate peraltro un po’ a caso anche quando non dovrebbero), pulsanti che sono tagliati a metà dalla loro vista principale e varie altre confusioni, la sensazione di molti è che l’interfaccia di quella parte critica di Ventura sia un pasticcio. Quando mai Apple ha distribuito software in versione beta con problemi di questo tipo?

La rabbia della rete

Il dubbio di fondo è molto semplice: se Apple non riesce a creare pannelli di impostazioni dall’aspetto professionale con SwiftUI, come ci si può aspettare che lo faccia chiunque?

Sì certo, MacOS 13 Ventura è ancora in versione beta. È vero che probabilmente il lancio non è previsto prima di ottobre o forse addirittura all’inizio di novembre. Ma l’aspetto di base delle nuove Impostazioni di sistema di Ventura è semplicemente pessimo. È come se ci fosse qualcosa di profondamente sbagliato in SwiftUI che, anche se in fase di sviluppo, non riesce a sistemare tanti piccoli dettagli del layout.

Le possibili soluzioni

Mettendo da parte la questione filosofica se l’app delle preferenze/impostazioni di sistema del Mac debba seguire il modello di base delle Impostazioni su iOS/iPadOS, non importa quale sia lo stile che le Impostazioni di sistema di MacOS dovrebbero avere, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che dovrebbero essere perfette fino al più piccolo particolare.

Invece, siamo ad anni luce da quel livello di perfezione. Anzi, sta cominciando a montare la sensazione che non lo raggiungeremo mai, perlomeno con questa prima iterazione di macOS. Con AppKit sbagliare era difficile se non impossibile: il framework per le interfacce era fatto talmente bene che è veramente raro trovare una interfaccia utente sviluppata da terze parti che non funziona da un punto di vista visivo e logico,

Invece, qualunque sia il processo e gli strumenti che Apple sta utilizzando per creare le nuove Impostazioni di sistema (probabilmente SwiftUI) sembra che sia molto difficile allineare e disporre gli elementi di base dell’interfaccia utente in un modo che si avvicini al livello che i software di Apple hanno sempre avuto.

In conclusione

Apple sta costruendo un piccolo pasticcio con le nuove Impostazioni di Sistema di macOS Ventura. Deve far digerire agli utenti Mac una migrazione importante (che solo i nuovi utenti, che provengono con tutta probabilità dal mondo iOS troveranno naturale) e lo sta facendo male.

Certo, è possibile che si possa accelerare e mettere tutto a posto, però è effettivamente la prima volta che una beta pubblica è in uno stato di tale confusione. Va bene il “cantiere aperto”, è anche un modo per comunicare, ma l’idea stessa che si facciano tanti errori da correggere fa pensare che più che gli strumenti (che probabilmente hanno le loro responsabilità) ci sia anche un tema importante di competenze.

Se ci sono designer di interfaccia così poco abituati a gestire quelle di un Mac rispetto a quelle di un apparecchio come iPhone e iPad, allora c’è un problema culturale più ampio che deve essere affrontato all’interno di Apple. Perché vuol dire che stanno evaporando molto velocemente delle competenze altresì importanti.