Acana QR Code Generator crea codici QR su Mac con la password Wi-Fi e non solo

Acana QR Code Generator è una piccola utility Mac che permette di creare codici QR con integrato tutto ciò che serve per il collegamento Wi-Fi. Sfruttando l’utility in questione l’utente può creare codici QR da stampare o condividere senza bisogno di rivelare la password in chiaro.

Indipendentemente dalla sicurezza, è certamente più facilie inquadrare un codice QR con il proprio smartphone anziché scrivere lunghe e complesse password che contengono lettere, numeri e caratteri speciali del tipo “bmQKLb48Rea^vkoTQB[“.

L’app, segnalata da Apple, consente di condividere i codici QR con il pulsante di condivisione: chiunque può scansionare il codice, per esempio con la fotocamera di iPhone o altro smartphone Android, per collegarsi al volo alla nostra rete senza fili. Acana QR Code Generator non si limita a generare codici QR per l’accesso alla rete Wi-Fi ma può generare codici che semplificano la condivisione di un indirizzo, un contatto, un evento, un sito web e altro ancora.

Così Acana QR Code Generator può essere impiegata anche per condividere in modo pratico e veloce le informazioni personali e di contatto a partire da un file vCard della rubrica, sostituendo o integrando il tradizionale biglietto da visita cartaceo. L’app è comunque in grado di generare codici a barre a partire da qualsiasi stringa, per esempio per mail, telefono, SMS, eventi di calendario in formato .ics, localizzazione con coordinate e mappa, per gli estremi di pagamento SEPA e PayPal e altro ancora.

I codici QR possono essere creati scegliendo il colore di sfondo e del codice, salvati in file PDF, EPS, SVG, PNG da 32 x 32 pixel fino a 2.048 x 2.048 pixel e possono essere condivisi via Mail, messaggi, AirDrop, Twitter, Facebook, Flickr e così via. L’app Acana QR Code Generator è venduta 3,49 euro da questa pagina di Mac App Store, “pesa” 19,2MB e richiede macOS 10.12 o versioni più recenti.

