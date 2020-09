Ad IFA 2020 il CEO di OPPO rinnova la collaborazione con Qualcomm per il 5G

Il CEO di OPPO, Tony Chen, ha preso parte virtualmente all’IFA 2020, rinnovando la collaborazione con Qualcomm per accelerare la diffusione globale della tecnologia 5G.

E’ da tempo che OPPO e Qualcomm sono legati da un rapporto di collaborazione molto solido, grazie al quale è stato possibile per OPPO il lancio di diversi smartphone e prodotti 5G CPE dotati della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon in Europa e in altri mercati internazionali, mettendo a disposizione dei consumatori un numero sempre più ampio di scelte ed esperienze di prodotti 5G. In futuro pare che la consolidata partnership proseguirà, portando avanti quella unione nata nel 2018: nel maggio 2018, OPPO e Qualcomm hanno realizzato con successo la prima videochiamata 5G al mondo utilizzando la tecnologia 3D a luce strutturata, dimostrando l’importanza dell’esplorazione delle potenzialità del 5G.

Nel febbraio 2019, OPPO ha collaborato con Qualcomm durante il MWC per realizzare il primo smartphone 5G al mondo dotato di video livestream Weibo utilizzando una rete 5G vera e propria, mentre nell’aprile dello stesso anno OPPO ha lanciato in Europa la versione 5G di Reno dotata della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855, rendendolo così il primo cellulare 5G commerciale in Europa.

Infine, nel 2020, la partnership tra OPPO e Qualcomm si è estesa ai prodotti CPE e agli smartwatch. I due partner hanno inoltre lanciato una varietà di prodotti intelligenti dotati di chip Qualcomm Snapdragon.

Durante il proprio discorso, Tony Chen ha sottolineato

il 5G è la direzione cruciale dello sviluppo di OPPO sul percorso verso l’innovazione

OPPO ha presentato sul mercato i telefoni cellulari 5G, tra cui la serie Find X2 e Reno 4, in diverse fasce di prezzo per soddisfare le diverse esigenze relative a prodotti 5G degli utenti globali. Inoltre, per promuovere ulteriormente la commercializzazione globale e l’adozione del 5G, un totale di 74 operatori in tutto il mondo stanno attualmente collaborando con OPPO attraverso il “progetto OPPO 5G Landing” dedicato alla tecnologia, ai prodotti e ai mercati 5G per fornire la migliore esperienza 5G ai consumatori.

In questo modo, OPPO e i suoi partner mirano a fornire agli utenti un’esperienza tecnologica rapida, comoda ed emozionante e collaboreranno alla costruzione di un nuovo ecosistema di connettività intelligente.

Per tutte le notizie che gravitano intorno al mondo del 5G il link da seguire è direttamente questo.