Le fotocamere dei prossimi iPhone dovrebbero trasmettere le immagini in HD più rapidamente

Le fotocamere dei prossimi iPhone saranno più potenti. Non che ciò debba stupire visto che di anno in anno gli iPhone migliorano, anche, se non soprattutto, da questo punto di vista. Ma quel che sostengono nuove voci che arrivano dalle catene di fornitura prenderebbe di mira la trasmissione delle immagini in alta risoluzione che, grazie ad un nuova circuiteria, sarebbero in grado di trasmetterle molto più rapidamente.

Nello specifico, Apple riuscirebbe a raggiungere questo obiettivo adottando dei circuiti stampati che si basano sui polimeri a cristalli liquidi (LCP). L’uso di PCB flessibili nei moduli per la fotocamera è collegato all’introduzione della tecnologia 5G che dovremmo trovare già negli iPhone 12 che saranno presentati nelle prossime settimane. Il che ha senso visto che il futuro è proprio lì, con un crescente uso delle immagini in alta risoluzione sia nei video in diretta streaming che nelle applicazioni di Realtà Aumentata.

Apple sta anche aumentando la produzione delle antenne mmWave per gli iPhone del 2021, che supporteranno proprio questa tecnologia. Secondo le indiscrezioni gli iPhone in arrivo entro questo mese useranno già queste antenne ma non è chiaro se saranno già questi i telefoni che integreranno i nuovi circuiti LCP per le fotocamere.

Degli iPhone 12, dovrebbero esserci il Pro e il Pro Max, con schermo rispettivamente da 6.1 e 6.7 pollici, con tripla fotocamera posteriore, mentre gli iPhone 12 più economici con display da 5.4 e 6.1 pollici ne monteranno due. La serie Pro dovrebbe usare per altro un teleobiettivo 3x anziché il 2x che troviamo nella gamma attuale, e il Pro Max potrebbe perfino utilizzare un nuovo sistema di stabilizzazione dell’immagine sul sensore consentendone così l’uso anche con l’obiettivo grandangolare.

Si parla anche di video in 4K a 120 e 240 fps per i soli modelli Pro e almeno uno dei due, probabilmente il Max, sarà dotato di una fotocamera 3D, una sorta di scanner LiDAR che attualmente montano gli iPad Pro 2020 in grado di mappare l’ambiente circostante a livello di fotone e con una velocità misurabile in nanosecondi.