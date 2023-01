MacBook Pro 2023, la porta HDMI 2.1 supporta i display 8K

Tra le peculiarità dei MacBook Pro 2023 c’è l’uscita HDMI 2.1 che supporta l’uscita 8K a piena risoluzione e l’audio multicanale anche a oggetti, una novità rispetto alla HDMI 2.0 supportata dai modelli precedenti.

In pratica nei MacBook Pro 2021 con HDMI 2.0 è possibile collegare un display 4K a 60 Hz; con la larghezza di banda massima di 48 Gbit/s (rispetto a 18 Gbit/s della versione precedente), la porta HDMI 2.1 dei nuovi portatili supporta un display 8K (7680 x 4.330 pixel) a 60 Hz oppure un display 4K a 240Hz. Ovviamente è possibile collegare senza problemi anche un più “semplice” monitor 1080p.

Apple spiega che la variante con chip M2 supporta simultaneamente il display integrato e fino a due monitor esterni con risoluzione fino a 6K a 60Hz via Thunderbolt, oppure un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz via Thunderbolt e un monitor esterno con risoluzione fino a 4K a 144Hz via HDMI, un monitor esterno con risoluzione 8K a 60Hz oppure un monitor esterno con risoluzione 4K a 240Hz via HDMI.

La variante M2 Max supporta il display integrato e fino a quattro monitor esterni (un massimo di tre monitor esterni con risoluzione 6K a 60Hz via Thunderbolt e un monitor esterno con risoluzione fino a 4K a 144Hz via HDMI) oppure fino a tre monitor esterni (un massimo di due monitor esterni con risoluzione 6K a 60Hz via Thunderbolt e un monitor esterno con risoluzione fino a 8K a 60Hz oppure un monitor esterno con risoluzione 4K a 240Hz via HDMI).

I nuovi di MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max possono essere già ordinati; le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando saranno disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.