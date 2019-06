Addio code e biglietti di carta: è arrivata l’app MyPass

Dimenticate code e biglietti di carta: MyPass è la prima applicazione in Europa che permette di visitare una città d’arte in maniera ticketless (per usare l’anglofonismo che tanto va di moda ultimamente). Si parte da Venezia, città pilota di una trasformazione che presto coinvolgerà altre città italiane ed europee.

Per offrire un servizio competitivo a livello globale che possa valorizzare l’intero sistema del turismo occorre sviluppare tecnologie che possano migliorare l’esperienza dei turisti e al tempo stesso avere una ricaduta positiva sulle città d’arte. Ridurre le code in biglietteria significa infatti migliorare l’esperienza dei turisti ma anche decongestionare alcune zone strategiche troppo spesso affollate.

Oggi la parola d’ordine è dematerializzazione ed in questa direzione che si muove MyPass, uno strumento progettato dall’azienda italiana fintech: disponibile gratuitamente su iOS e Android, con questa applicazione ogni turista accede a un’offerta multiservizi che va dalla biglietteria dei musei al trasporto pubblico, dai parcheggi ai concerti.

Il pagamento – reso possibile grazie alla collaborazione con Banca Sella – avviene in modo semplice abbinando al sistema una qualsiasi carta di credito o prepagata: in tal senso l’app gestisce in autonomia le tariffe delle diverse biglietterie configurandosi come un’unica biglietteria virtuale della città.

Il biglietto acquistato è totalmente elettronico ed è memorizzato all’interno dell’applicazione: è sufficiente mostrarlo all’ingresso per saltare la coda alle casse ed accedere – tramite corsie riservate – direttamente all’ingresso, senza necessità di convertire Voucher o altro. Nel sistema sono conservati tutti servizi fruiti, i biglietti e le ricevute, per un controllo riepilogo spese da parte del visitatore.

Come dicevamo la prima app lanciata da MyPass è MyPass Venezia (per iOS e Android) e gli oltre 2.000 download raggiunti soltanto nell’ultima settimana dimostrano come questo servizio possa realmente migliorare l’esperienza dei visitatori e la vita della città, visitata ogni anno da oltre 20 milioni di turisti.

Dalla Biennale al Guggenheim, dal parcheggio dell’aeroporto Marco Polo a quello di Piazzale Roma, dalla Scuola Grande di San Rocco ai biglietti del trasporto pubblico: tutto è a portata di click, acquistabile sul momento o prenotando nelle date desiderate. E’ bene precisare che per l’utente non vi è alcun costo aggiuntivo: anzi, proprio grazie a MyPass l’accesso a molte strutture è a tariffa agevolata.