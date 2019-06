Dropbox rinnova l’app per Mac, iOS e web con nuovi strumenti e funzionalità

Dropbox ha presentato l’anteprima della nuova app per Mac ma anche aggiornato la versione web e le app per iOS, affermando di volere unificare e potenziare l’esperienza utente tra tutte le piattaforme.

Gli sviluppatori spiegano che è possibile completare il lavoro mantenendo tutto ciò di cui hai l’utente ha bisogno in un unico spazio. È possibile archiviare file tradizionali, contenuti basati su cloud e avere accesso diretto a pagine web da un unico punto di riferimento.

È possibile creare, organizzare e condividere file di Documenti, Fogli e Presentazioni Google, insieme a file. docx, .xlsx e .pptx direttamente da Dropbox; si possono creare collegamenti rapidi e risparmiare tempo archiviando segnalibri di qualsiasi pagina web, come bacheche di strumenti di gestione progetti o articoli di notizie, assieme a tutti i contenuti in Dropbox.

Dropbox si integra con Slack e Zoom e non è più necessario creare documenti in un posto e discuterne in un altro. È possibile collegare il proprio account Slack e rimanere aggiornati, condividi i file direttamente su Slack e avviare conversazioni sui contenuti direttamente da Dropbox. Si possono inviare file rettamente da Dropbox a canali Slack e singole persone, senza ripetere i passaggi più volte, vedere quali file sono stati condivisi e avere una panoramica delle persone coinvolte nel lavoro.

Per quanto riguarda Zoom, anche in questo caso è possibile passare dai contenuti alle conversazioni in tempo reale senza alcuna interruzione, partecipare alle riunioni su Zoom o aggiungerne di nuove direttamente da Dropbox, condividere file durante le riunioni e rimanere aggiornato sui contenuti condivisi. È possibile avviare una conversazione, connettere il proprio calendario con Dropbox per partecipare e aggiungere riunioni su Zoom dove discutere dei file su cui si sta lavorando, direttamente da Dropbox.

Per quanto riguarda le funzioni dedicate ai collaboratori, è possibile vedere aggiornamenti relativi ai contenuti che abbiamo condiviso in un nuovo feed di attività del team; si possono bloccare alcuni file in alto, aggiungere descrizioni alle cartelle, attività e @tag.

L’app desktop permette di collegare contenuti e strumenti in un unico spazio organizzato. È possibile ottenere accesso in anteprima alle nuove funzioni partendo da questo link. Le nuove funzioni sono incluse in tutti i piani Dropbox, sia gratuiti che a pagamento, e sono comprese senza alcun costo aggiuntivo.

Introducing the new Dropbox, a single workspace that brings your content, tools, and team together: https://t.co/sa6yoKWnZZ — Dropbox (@Dropbox) June 11, 2019

"We’re building an entirely new way of navigating your work life with these tools." – Quentin Clark, CTO of Dropbox pic.twitter.com/vrmEZwGbX4 — Dropbox (@Dropbox) June 11, 2019

La nuova applicazione desktop di Dropbox non cambia il modo in cui i file vengono sincronizzati con il computer. Anche dopo essersi iscritto per provare la nuova versione di Dropbox, è possibile continuare a usare la cartella Dropbox nel File Explorer di Windows o nel Finder di macOS come si faceva prima. È anche possibile modificare le preferenze per continuare ad aprire la cartella Dropbox per impostazione predefinita anziché la nuova app desktop.