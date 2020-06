ADG 100W GaN Charger & Hub, ecco l’hub USB-C a cui potrete collegare e caricare di tutto

Su Indiegogo approda ADG 100W GaN Charger & Hub, l’hub che mira a sostituire cavi e adattatori, per poter collegare di tutto, e di più. Compatibile con iPhone, iPad, Mac, ma anche con dispositivi Android e altre periferiche, si porta a casa a partire da 53 euro. Al momento su Indiegogo, ha già raggiunto e superato l’obiettivo finanziario previsto dal team di sviluppo.

ADG 100W GaN Charger & Hub ha, anzitutto, una particolarità rispetto ad altri concorrenti. Al di là del numero di porte e ingressi superiore alla media, praticamente compatibile con qualsiasi dispositivo esterno, ha dimensioni davvero contenute, addirittura tascabili.

Ha la classica forma squadrata, simile ad un piccolo quadratino, e offre tantissime porte. Anzitutto, una porta USB-C in grado di erogare una potenza di 100 W, che funge anche da porta per i dati. Ancora, una seconda porta USB-C, questa volta solo per il passaggio di energia, sempre da 100W. Altra porta USB-C è, invece, ottimizzata per i dispositivi Apple, da 2,4A, 12W e in grado di gestire fino a 10Gbps. Questa porta ha una sua gemella, così da poter collegare un altro dispositivo Apple avente le stesse caratteristiche.

Ancora, ADG 100W GaN Charger & Hub offre un ingresso HDMI 4K 60HZ con supporto HDR, una porta per la lettura/scrittura delle schede SD, e un altro per le schede di memoria MicroSD. Non manca poi l’uscita jack cuffie tradizionale da 3,5mm e una porta Ethernet Gigabit. Si tratta, insomma, di un hub praticamente universale, che non fa distinzioni di sorta tra il mondo iOS e quello Android.

Giusto per fare qualche esempio di ciò che consente: è in grado di alimentare 2 laptop mentre si usa il display HDMI 4K, è in grado di offrire trasferimenti di foto dalle classiche memorie di una macchina fotografica, e molto altro ancora.

La periferica utilizza una tecnologia al nitruro di gallio, grazie alla quale il team di sviluppo è riuscito a rendere l’hub ADG piccolo, leggero, ad alta efficienza e a basso costo. In confezione, naturalmente, il team di sviluppo offre diversi adattatori per le diverse prese USA, UK ed Europee, quindi si tratta di un hub pensato anche per il nostro mercato.

ADG 100W GaN Charger & Hub è disponibile al momento su Indiegogo, dove può essere acquistato ad un prezzo di appena 53 euro. La consegna è prevista per il prossimo agosto 2020.