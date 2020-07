Nuovo iMac Intel atteso già da questa settimana

Era atteso alla WWDC 2020 di giugno ma non si è visto: ora secondo due anticipazioni e diversi indizi Apple lancerà a breve un nuovo iMac Intel, un lancio tramite comunicato stampa che potrebbe avvenire già questa settimana.

Pur provenendo dalle fonti più disparate tutti gli indizi in circolazione combaciano tra loro, inclusi i dettagli per quanto riguarda design e specifiche. Fin da giugno infatti sono state rilevate scorte scarse degli iMac attualmente a listino, mentre nei codici prodotto registrati da Apple sono stati individuati i possibili nuovi iPhone 12 ma anche codici riservati a nuovi iMac 2020 Intel. Infine nei primissimi giorni di luglio nel database di Geekbench per misurare le prestazioni di computer e dispositivi è stato avvistato un iMac con Intel Come Lake-S di decima generazione, con 10 core di calcolo e processore grafico Radeon Pro 5300.

Solo pochi giorni fa un attendibile leaker ha pubblicato un post su Twitter in cui dichiara che «Alcuni prodotti sono pronti per la spedizione». Non vengono precisati né il costruttore né i prodotti, ma da diversi mesi a questa parte la persona che si firma L0vetodream ha anticipato correttamente diversi lanci, date e dettagli delle novità di Cupertino. A tutti questi indizi si aggiungono due anticipazioni, segnalate da 9to5Mac, apparse nelle scorse ore in rete: la prima sostiene che presto Apple presenterà nuovi iMac Intel, forse già questa settimana, invece la seconda che queste macchine non avranno un nuovo design.

Il design attuale con profilo e spessore ridotto ai bordi risale al lontano 2012: un cambio di look è atteso da tempo ed è anche già stato avvistato, stilizzato, in una icona dentro iOS 14 beta. Per questa ragione alcuni lo attendevano alla WWDC 2020 ma il piano più probabile sembra un altro. Quello prima in arrivo con refresh di processore Intel e hardware con ogni probabilità sarà identico ai precedenti, mentre Apple riserverà il cambio di look e design per il suo primo iMac ARM con processore Apple Silicon, una delle due macchine attese entro la fine di questiono, insieme a un portatile.

Comunque con o senza nuovo design, il nuovo iMac Intel sembra manderà in pensione le unità di archiviazione Fusion Drive, per adottare esclusivamente unità SSD, oltre all’implementazione del chip di sicurezza, gestione e tuttofare Apple T2.

