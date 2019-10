Adobe Creative Cloud ora si integra con Powerpoint e Word

Adobe ha annunciato che il proprio sistema di asset management, Creative Cloud Libraries, ora è più facilmente accessibile dalle applicazioni Microsoft Office.

Creative Cloud Libraries consente di avere a disposizione risorse di progettazione. È possibile raccogliere e organizzare immagini, colori, stili di testo e altri elementi creati in diverse app Creative Cloud per desktop e dispositivi mobili. Su possono riutilizzare e modificare queste risorse in progetti, dispositivi, altre app Creative Cloud, il tutto dal pannello Creative Cloud Libraries.

Adobe spiega che ora le Creative Cloud Libraries sono accessibili da Microsoft Word e Microsoft PowerPoint, semplificando l’accesso agli utenti che hanno la necessità di creare newsletter, presentazioni, brochure, ecc.

L’accesso alle Creative Cloud Libraries è possibile da PowerPoint con un click sul pulsante Creative Cloud nella toolbar in alto a destra.

Da qui è possibile trascinare nelle presentazioni logo e font corrispondenti al testo usato per quest’ultimo. Anche da Word l’accesso alle Creative Cloud Libraries funziona allo stesso modo: richiamando il pulsante dedicato dalla barra dei menu.

Da notare che cambiamenti apportati a logo, font e colori, saranno automaticamente sincronizzati con le varie app che supportano le Creative Cloud Libraries. Gli abbonati a Adobe Stock potranno inoltre sfruttare le immagini di questa libreria anche nelle applicazioni Office di Microsoft.