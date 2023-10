Adobe, nuova generazione di Firefly per l’IA generativa ancora più potente

Nell’ambito dell’evento Adobe Max – conferenza della software house dedicata alla creatività sono state presentate: Firefly Image 2 Model, Adobe Firefly Vector e Adobe Firefly Design Model, nuove versioni di modelli che migliorano il processo creativo e che, sfruttando l’IA generativa, permettono di ottenere risultati partendo da semplici prompt testuali per creare immagini, effetti di testo, palette di colori originali e altri contenuti di qualità.

Tutti i nuovi modelli di AI Generativa

Firefly Vector Model, come è facile immaginare, è un modello AI dedicato alla grafica vettoriale che porta l’IA generativa nel flusso di lavoro di Adobe Illustrator, con funzioni che consentono di creare immagini vettoriali partendo da prompt di testo.

Firefly Design Model consente di generare template di qualità per Adobe Express, sempre partendo da richieste con testo nel quale si descrive ciò che vogliamo ottenere.

Adobe riferisce che usando Firefly gli utenti hanno già creato oltre 3 miliardi di immagini da quando è stato presentato in beta a marzo di quest’anno e lo indica come il modello di IA generativa commerciale più sfruttato e sicuro (i modelli sono addestrati con contenuti con licenza libera e altri di dominio pubblico il cui copyright è scaduto).

Firefly Image 2 – riferisce la software house – offre migliorie in termini di qualità e controlli creativi con funzionalità per ottenere risultati personalizzati in base alle esigenze dell’utente, tenendo conto di stili fotografici e una guida per affinare le richieste che è possibile fare dal prompt dei comandi.

Il prompt è grado di riconoscere un numero maggiore di comandi, luoghi di interesse e simboli culturali. All’utente vengono mostrati suggerimenti su cosa potrebbe ottenere, riducendo i tempi per la rigenerazione, e sono presenti funzionalità per l’auto completamento dei comandi. È anche possibile selezionare elementi specifici, partendo da parole chiave, colori e forme. Le immagini possono essere salvate e condivise direttamente da Firefly, facilitando la collaborazione con altri utenti.

Il modello vettoriale che è possibile utilizzare con Illustrator, consente di creare una vasta gamma di forme vettoriali tenendo conto di stili esistenti, creare gradienti e pattern complessi, tutti elementi editabili.

Adobe Firefly è accessibile con un piano gratuito (25 crediti generativi) o Premium (100 crediti generativi mensili e accesso a fonts, risultati senza filigrane sulle immagini generate) con 5,62 €/mese.

