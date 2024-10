Apple fa causa a Masimo e ottiene un risarcimento da 250$

Pubblicità

Se copi un brevetto di Apple Watch ti puniscono con un risarcimento di 250$, circa 230€. È questo il curioso dispositivo di una giuria del Delaware che ha riconosciuto che i dispositivi medici Masimo, impegnata in una contesa legate che ha determinato il blocco della vendita degli Apple Watch. hanno sfruttato dei brevetti Apple sanzionando l’azienda americana per una risibile cifra.

La vicenda che ha portato in tribunale Masimo ed Apple è in realtà molto complessa e anche la risibilità della cifra pagata va collocata in quel contesto. Per capire quel di cui si sta parlando si deve riavvolgere il nastro di diversi mesi e superare la causa specifica di cui parliamo.

Masimo è l’azienda che, come accennato, ha costretto Apple con una sua differente azione legale a ritirare dal mercato americano la funzione di misurazione dell’ossigeno da Apple Watch.

È in risposta a questo obbligo che è partita la “rappresaglia” sui dispositivi Masimo, W1 e Freedom (due smartwatch con funzionalità dedicate al monitoraggio continuo, l’ultimo dei quali risulta non ancora distribuito, e i rispettivi caricabatterie che – secondo Apple- violano brevetti che riguardano il design e funzionalità tecniche di Apple Watch. L’obbiettivo era bloccarne la vendita sul mercato americano e portare la rivale ad una trattativa.

Ora è giunta la sentenza, gli smartwatch attuali di Masimo in effetti non vìolano brevetti di Apple ma, di fatto, “un caricabatterie e un modulo fuori produzione”, oggetti insignificanti dal punto di vista tecnico e dei volumi di vendita. Di qui la sanzione di 250$, il minimo assoluto per l’infrazione di un brevetto.

Tutte e due le aziende ora cantano vittoria. Apple è felice «della decisione che conferma le nostre innovazioni, portate avanti a favore dei nostri clienti; Masimo per il fatto che Apple ha fallito «nell’ottenere un’ingiunzione contro gli attuali nostri prodotti; il verdetto della giuria è una vittoria su tale questione”.

In effetti è difficile dissentire su quel che pensa Masimo. Il ban della misurazione dell’ossigenazione negli Apple Watch resta in vigore e il danno subito per la rappresaglia è pari al costo di una notte d’albergo degli avvocati che Apple ha spedito in Delaware.

