Termometro per carne Bfour, controllo cottura via app a soli 43 €

Il piacere di cucinare carne perfettamente cotta è un’esperienza impagabile, specie per gli appassionati di cucina e di barbecue. Con il termometro wireless attualmente in promozione il controllo della temperatura è facile e preciso, il che vi permette di garantire ai vostri ospiti che ogni piatto presentato sia proprio come lo avevate previsto.

Il sistema è completamente senza fili, offrendo una libertà di movimento senza precedenti in quanto permette di monitorare la cottura fino a 100 metri di distanza, che si tratti di una grigliata all’aperto o di una cottura in forno.

Il telecomando promette un’autonomia di 40 ore e si ricarica tramite USB-C come un cellulare. Usa uno schermo LCD da cui poter tenere d’occhio in tempo reale cose come la temperatura corrente, quella preimpostata e il livello del segnale wireless.

Non è tutto: quando si raggiunge la temperatura desiderata, una notifica sonora avvisa immediatamente, permettendo così di dedicarsi ad altre attività senza timori. Il dorso infine è magnetico, perciò può essere facilmente attaccato a superfici metalliche come il frigorifero, il pannello di un barbecue o il forno, per un accesso rapido e comodo.

La sonda invece è realizzata in acciaio inossidabile 304 e ceramica di alta qualità, materiali che gli consentono di resistere al calore e all’umidità. È inoltre facile da pulire ed è lavabile in lavastoviglie.

Misura 8,6 cm di lunghezza e ha un range di temperatura che varia da 0 a 100°C, con resistenza ai sensori e componenti fino a 300°C. Questo la rende ideale per ogni tipo di cottura, dal barbecue alle grigliate all’aperto.

Per chi vuole ancora di più è disponibile anche l’app per smartphone che permette di personalizzare le temperature, scaricare grafici e salvare la cronologia delle cotture, con avvisi intelligenti per non perdersi il punto di cottura ideale.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 43 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

